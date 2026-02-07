Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ και μίλησε για όλα.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε στον παρουσιαστής πως εκείνος και η σύζυγός του, Γεωργία Αβασκαντήρα γελάνε με τις ατάκες του, κάτι που φαίνεται να έχει βοηθήσει στον... γάμο τους!

«Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου γιατί μας κάνεις και γελάμε πάρα πολύ. Μας προβληματίζει το ότι γελάμε μαζί σου. Όταν ένας άνδρας κάνει μια γυναίκα να γελάει, ξέρεις τι σημαίνει αυτό», είπε στον Φάνη Λαμπρόπουλο ο Γιώργος Χρανιώτης.

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα παντρεύτηκαν το 2018 στην Τήνο. Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον γιο του, Αλέξανδρο, το 2020.

Ο Γιώργος Χρανιώτης κι η Γεωργία Αβασκαντήρα έχουν αποκτήσει έναν γιο! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η μουσική και η μπάντα που δημιούργησε

Για την αγάπη του για τη μουσική και το συγκρότημα που δημιούργησε, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε: «Πήγαινα σε live και το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι να θέλω να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω. Αυτό ήταν, όχι να ανέβω σε θεατρική σκηνή, ούτε να παίξω κάποιους ρόλους.

Αυτό το πράγμα το άφησα μετά έκανα κάποιες εμφανίσεις 25-30 χρονών και κάποια στιγμή μου γεννήθηκε πολύ βαθιά η επιθυμία να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ήμουν πάρα πολύ κακός στην αρχή γιατί αν δεν έχεις κάνει φωνητική, μιμείσαι κάποιους άλλους που αγαπάς, τώρα έχω βρει τη φωνή μου».

Χρανιώτης: Πήγα σε μία φαβέλα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μας άνοιξε τον δρόμο ένας άντρας με καλάσνικοφ

Ακόμα, ο ηθοποιός ανέτρεξε σε ένα ταξίδι του στο Ρίο ντε Τζανέιρο περιγράφοντας την εμπειρία του όταν βρέθηκε μέσα σε φαβέλα και είδε έναν άντρα με καλάσνικοφ να τους ανοίγει τον δρόμο.

Μιλώντας γενικά για τα ταξίδια, ο Γιώργος Χρανιώτης ξεχώρισε το ταξίδι του στη Βραζιλία ως μια εμπειρία που, όπως παραδέχτηκε, καθόρισε τη ζωή του. «Στη Βραζιλία, όταν είχα φτάσει στο Ρίο το 2007, είχα πάει μόνος μου και είχα μείνει σε ένα hostel. Πήγα να δοκιμάσω να κάνω σερφ στην Κόπα Καμπάνα, που δεν ήξερα τότε, μαγεύτηκα και γυρνώντας γνωρίζω έναν ζωγράφο, τον Μαρσέλο. Έμενε σε μια φαβέλα και του είπα “θα ήθελα πάρα πολύ να μπω στη φαβέλα, μέσα”» είπε και συνέχισε:

«Την επόμενη μέρα με περίμενε ο Μαρσέλο έξω, πήρα τη φωτογραφική μου μηχανή, μπήκα στη φαβέλα και δε θα το ξεχάσω ποτέ. Περνώντας από στενά του Ρίο, ξαφνικά μπαίνω μέσα και είναι ένας με ένα καλάσνικοφ που μας άνοιξε τον δρόμο και πιο πέρα, σε ένα γήπεδο μπάσκετ ένα τύπος είχε στο ένα χέρι όπλο και στο άλλο έπαιζε με μια μπάλα μπάσκετ».