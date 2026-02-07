Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»

Το περιστατικό με το καλάσνικοφ σε φαβέλα στη Βραζιλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 15:44 ΗΠΑ: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
07.02.26 , 14:56 Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ – Τραυματίστηκε αστυνομικός
07.02.26 , 14:29 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
07.02.26 , 13:30 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το 2026 για τον έρωτα, τις σχέσεις και τον γάμο
07.02.26 , 12:23 Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»
07.02.26 , 11:43 Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
07.02.26 , 11:32 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»
07.02.26 , 11:19 Εξωπραγματικό το κόστος Μπενίτεθ για Αλαφούζο!
07.02.26 , 10:31 Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
07.02.26 , 10:28 Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου
07.02.26 , 10:04 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
07.02.26 , 10:01 Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
07.02.26 , 09:35 Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία
07.02.26 , 09:30 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
07.02.26 , 09:20 Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Χρανιώτης καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου/ Στην αγκαλιά του Φάνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ και μίλησε για όλα.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε στον παρουσιαστής πως εκείνος και η σύζυγός του, Γεωργία Αβασκαντήρα γελάνε με τις ατάκες του, κάτι που φαίνεται να έχει βοηθήσει στον... γάμο τους!

«Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου γιατί μας κάνεις και γελάμε πάρα πολύ. Μας προβληματίζει το ότι γελάμε μαζί σου. Όταν ένας άνδρας κάνει μια γυναίκα να γελάει, ξέρεις τι σημαίνει αυτό», είπε στον Φάνη Λαμπρόπουλο ο Γιώργος Χρανιώτης. 

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα παντρεύτηκαν το 2018 στην Τήνο. Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον γιο του, Αλέξανδρο, το 2020.

χρανιώτης

Ο Γιώργος Χρανιώτης κι η Γεωργία Αβασκαντήρα έχουν αποκτήσει έναν γιο! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η μουσική και η μπάντα που δημιούργησε

Για την αγάπη του για τη μουσική και το συγκρότημα που δημιούργησε, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε: «Πήγαινα σε live και το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι να θέλω να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω. Αυτό ήταν, όχι να ανέβω σε θεατρική σκηνή, ούτε να παίξω κάποιους ρόλους.

Αυτό το πράγμα το άφησα μετά έκανα κάποιες εμφανίσεις 25-30 χρονών και κάποια στιγμή μου γεννήθηκε πολύ βαθιά η επιθυμία να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ήμουν πάρα πολύ κακός στην αρχή γιατί αν δεν έχεις κάνει φωνητική, μιμείσαι κάποιους άλλους που αγαπάς, τώρα έχω βρει τη φωνή μου». 

Χρανιώτης: Πήγα σε μία φαβέλα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μας άνοιξε τον δρόμο ένας άντρας με καλάσνικοφ

Ακόμα, ο ηθοποιός ανέτρεξε σε ένα ταξίδι του στο Ρίο ντε Τζανέιρο περιγράφοντας την εμπειρία του όταν βρέθηκε μέσα σε φαβέλα και είδε έναν άντρα με καλάσνικοφ να τους ανοίγει τον δρόμο.

χρανιωτης

Μιλώντας γενικά για τα ταξίδια, ο Γιώργος Χρανιώτης ξεχώρισε το ταξίδι του στη Βραζιλία ως μια εμπειρία που, όπως παραδέχτηκε, καθόρισε τη ζωή του. «Στη Βραζιλία, όταν είχα φτάσει στο Ρίο το 2007, είχα πάει μόνος μου και είχα μείνει σε ένα hostel. Πήγα να δοκιμάσω να κάνω σερφ στην Κόπα Καμπάνα, που δεν ήξερα τότε, μαγεύτηκα και γυρνώντας γνωρίζω έναν ζωγράφο, τον Μαρσέλο. Έμενε σε μια φαβέλα και του είπα “θα ήθελα πάρα πολύ να μπω στη φαβέλα, μέσα”» είπε και συνέχισε:

«Την επόμενη μέρα με περίμενε ο Μαρσέλο έξω, πήρα τη φωτογραφική μου μηχανή, μπήκα στη φαβέλα και δε θα το ξεχάσω ποτέ. Περνώντας από στενά του Ρίο, ξαφνικά μπαίνω μέσα και είναι ένας με ένα καλάσνικοφ που μας άνοιξε τον δρόμο και πιο πέρα, σε ένα γήπεδο μπάσκετ ένα τύπος είχε στο ένα χέρι όπλο και στο άλλο έπαιζε με μια μπάλα μπάσκετ».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ
 |
ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top