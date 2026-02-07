Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της

Οι γονείς της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα δεν έχουν ακόμα κανένα σημάδι της. Το σίγουρο είναι, μετά από επιβεβαίωση γερμανικής αεροπορικής εταιρείας και των γερμανικών αρχών ότι ταξίδεψε για Γερμανία την ημέρα της εξαφάνισής της. Κανείς όμως δε γνωρίζει πού βρίσκεται και αν είναι ασφαλής. Γι’ αυτό και ο πατέρας της αποφάσισε να πάει στη Γερμανία κι εκεί να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό της κόρης του.

Ο δικηγόρος των γονιών της Λόρας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», σημείωσε πως οι γονείς έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του παιδιού τους. Όπως ανέφερε, έχουν μεταβεί δύο φορές στην Αθήνα, αναζητώντας στοιχεία που θα τους οδηγούσαν στην κόρη τους σε ξενοδοχεία και περιοχές γύρω από του Ζωγράφου, όπου είχε καταγραφεί εικόνα της τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνισή της.

Ο κ. Μπενετάτος αποκάλυψε ακόμα πως ο πατέρας της Λόρας ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa ότι η κόρη του ταξίδεψε προς τη Γερμανία, πληροφορία που διαβιβάστηκε επισήμως στις ελληνικές αρχές το πρωί της περασμένης Τρίτης. Ο ίδιος λίγο αργότερα μετέβη στη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε ότι υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση.

Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, αλλά και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ώστε να βοηθήσουν σε περίπτωση που η Λόρα έρθει σε επαφή μαζί τους.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η 16χρονη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, με τον δικηγόρο της οικογένειας να δηλώνει πως το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόνο για 48 ώρες.

Εξαφάνιση Λόρα: Υποψίες ότι τη βοηθούν τρίτα πρόσωπα

Οι γονείς, σε καταθέσεις τους στην Ασφάλεια Πατρών έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια της Λόρας, καθώς, όπως είπαν, δεν είχε μαζί της τέτοιο χρηματικό ποσό που θα της εξασφάλιζε την παραμονή της στη Γερμανία επί μακρόν και μόνο μια αλλαξιά ρούχα. Έτσι θεωρούν δεδομένο ότι κάποιος τη βοηθάει.

Ο δικηγόρος της οικογένειας είπε στον «Φως στο Τούνελ» ότι είναι πεποίθηση τόσο του ίδιου, όσο και των γονιών του κοριτσιού ότι έχει βοηθηθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία. Όπως σημείωσε, η Λόρα ζήτησε από το ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα από το Ρίο να την αφήσει σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου, κάτι που τους κάνει να αναρωτιούνται αν εκεί συνάντησε κάποιον που τη βοήθησε οικονομικά ή της παρείχε κινητό τηλέφωνο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στην κατάθεση του οδηγού ταξί που τη μετέφερε από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο και ο οποίος κατέθεσε ότι την άκουσε να μιλά χαμηλόφωνα στα ρωσικά σε ένα τηλέφωνο που δεν ήταν εκείνο που είχε αγοράσει από συμμαθητή της.

Δεν αποκλείουν τέλος ότι υπάρχει κάποιος στη Γερμανία που την φιλοξενεί στο σπίτι του.

Εξαφάνιση Λόρα: Μαρτυρία για εμφάνιση της 16χρονης στη Στουτγκάρδη

Με την εκπομπή επικοινώνησε και Έλληνας, κάτοικος Στουτγκάρδης, ο οποίος είπε ότι την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια κοπέλα που έμοιαζε πολύ στη Λόρα στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη· απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεο σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Ο ίδιος άνθρωπος εξήγησε πως η απόσταση από τη Φρανκφούρτη έως τη Στουτγκάρδη με το τρένο είναι περίπου δύο ώρες.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», συμπλήρωσε.

Εξαφάνιση Λόρα: Έκκληση των γονιών της να επικοινωνήσει μαζί τους

Ο κ. Μπενετάτος σημείωσε ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονται σε οριακή ψυχολογική κατάσταση. Οι ίδιοι απηύθυναν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές αρχές, έστω και ανώνυμα και να πει ό,τι ξέρει.

Έστειλαν τέλος μήνυμα στο παιδί τους, ζητώντας της να επικοινωνήσει μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, μόνο για να τους πει ότι είναι καλά και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.