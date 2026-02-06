Billie Kark: Το πιο ατμοσφαιρικό Listening Party για ξεχωριστό project

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό και ατμοσφαιρικό Listening Party πραγματοποίησε η ταλαντούχα Billie Kark το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου στο Μπάγκειον, με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ της με τίτλο «ΈΡΕΒΟC».

Η Billie Kark υποδέχτηκε πλήθος κόσμου σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, όπου παρουσίασε τα νέα τραγούδια της, καθώς και ένα καλαίσθητο βίντεο που αφορά το νέο πρότζεκτ της. Κεντρικό και τολμηρό στοιχείο του «Έρεβος» είναι η στάση απέναντι στον θάνατο. Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος παραμένει ταμπού και αντιμετωπίζεται ως κάτι σκοτεινό ή απειλητικό, η Billie τον αντιλαμβάνεται ως επιστροφή στην αλήθεια, στην ενότητα, στο σύνολο. Όχι ως τέλος, αλλά ως μετάβαση — και, γι’ αυτό, όχι ως κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά ως κάτι που μπορεί να μας απελευθερώσει από τον φόβο της ζωής.

Η Μαργαρίτα Μάτσα, CEO της Minos EMI, A Universal Music Company, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το special event της Billie Kark, όπως και όλοι η ομάδα της δισκογραφικής εταιρίας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους εκπρόσωποι του Τύπου και του καλλιτεχνικού κόσμου, φίλοι και συνεργάτες της. Μαρίνα Σπανού, Kira May Cry, Lionder, Tso, Ody icon, Αλκμήνη μεταξύ αυτών.

To «Έρεβος» είναι ο δεύτερος δίσκος της Billie Kark και αποτελείται από επτά κομμάτια που κινούνται γύρω από την έννοια της λήθης — εκείνης της σταδιακής απομάκρυνσης του ανθρώπου από την ουσία του. Μέσα στη διαδρομή της ζωής, οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται στα επίγεια, στους φόβους, στα πάθη και στις ανασφάλειές τους, χάνοντας την επαφή με την ελπίδα και το εσωτερικό τους φως.

Ο δίσκος εξερευνά αυτή τη λήθη όχι μόνο ως απώλεια μνήμης ή νοήματος, αλλά και ως πνευματική στασιμότητα — τη μη εξέλιξη του ανθρώπου σε βαθύτερο επίπεδο. Η Billie προσεγγίζει τη ζωή ως ένα δώρο που αξίζει να βιώνεται συνειδητά, με τόλμη και παρουσία, μακριά από τον φόβο που συχνά παραλύει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Μέσα από το «Έρεβος», η Billie δεν επιδιώκει να δώσει απαντήσεις, αλλά να μοιραστεί ένα αίσθημα ελπίδας και θάρρους. Να υπενθυμίσει ότι μπορούμε να αρπάζουμε τις μέρες μας στο μέγιστο, να ζούμε με επίγνωση και αλήθεια, περιμένοντας όχι με τρόμο αλλά με αποδοχή την επιστροφή στο σύνολο — εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Το «Έρεβος» δεν είναι ένας δίσκος για το σκοτάδι, αλλά για το φως που μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτό.

Με τη Μαρίνα Σπανού

Ηχητικά, το «Έρεβος» κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, με επιρροές από organic house, techno και την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ο ήχος του είναι γήινος αλλά και αιθέριος, δημιουργώντας έναν κόσμο που αιωρείται ανάμεσα στο σωματικό και το πνευματικό. Ο δίσκος έχει σχεδιαστεί ώστε να βιώνεται με περισσότερους από έναν τρόπους — μπορεί να ακουστεί στον καναπέ με ακουστικά, σε μια εσωτερική και προσωπική ακρόαση, αλλά και συλλογικά, μέσα από την κίνηση και τον χορό, σε έναν ανοιχτό χώρο ή ένα φεστιβάλ μέσα στο δάσος.

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://billiekark.lnk.to/erebos