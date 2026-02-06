Φθορές και γκράφιτι σε Μέσα Μεταφοράς: Πρόστιμο ή... βούρτσα για σβήσιμο!

Στα 100 ευρώ με το νομοσχέδιο το πρόστιμο για όποιον δεν έχει εισιτήριο

06.02.26 , 21:31 Φθορές και γκράφιτι σε Μέσα Μεταφοράς: Πρόστιμο ή... βούρτσα για σβήσιμο!
Το νομοσχέδιο Κυρανάκη για πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή και ζημιές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Αυστηροποιούνται οι ποινές για εγκλήματα σε βάρος ελεγκτών κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και για φθορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και το σιδηροδρομικό δίκτυο με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίος έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Στα αξιοσημείωτα ότι θα δίνεται η δυνατότητα  «εναλλακτικής» έκτισης της ποινής, με κοινωφελή εργασία αντί πληρωμής του προστίμου, που στην πράξη σημαίνει αποκατάσταση της φθοράς (π.χ. με σβήσιμο του γκράφιτι!).    

Η δήλωση Κυρανάκη σχετικά με την κοινωφελή εργασία για την αποκατάσταση ζημιών   

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι παραβάτες θα επιλέγουν μεταξύ χρηματικής κύρωσης ή παροχής κοινωφελούς εργασίας υπέρ του παθόντος φορέα. Αν η φθορά «αφορά πράγμα που εξυπηρετεί τη λειτουργία φορέων, οι οποίοι διενεργούν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές ή διαχειριστών υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών, επιβάλλονται: α) χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ή β) παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 81, περί επιμέτρησης της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας και 104Α, περί μετατροπής της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία, του Ποινικού Κώδικα, η οποία παρέχεται στον παθόντα φορέα».

Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Μειωμένο κατά 50% αν αγοράσουν  μηνιαία κάρτα  

Σε ό,τι αφορά την εισιτηριοδιαφυγή, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

Τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

 «Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη».

Tap2Ride: Πώς λειτουργεί σε μετρό, λεωφορεία, τραμ για την αγορά εισιτηρίου

 Αρμόδιοι για τους ελέγχους ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιώτες), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υπεύθυνος φορέας παραμένει ο ΟΑΣΑ, ενώ για τη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ. Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως θα βεβαιώνονται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας, σύμφωνα με το υπουργείο, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και τη συμμόρφωση των επιβατών.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο: https://www.opengov.gr/yme/?p=5739

