Ποινή φυλάκισης 3 ετών για φακελάκι σε γνωστό καρδιοχειρουργό

Στη φυλακή κινδυνεύει να οδηγηθεί ο πρώην διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου, ο οποίος καταδικάστηκε για υπόθεση «φακελακίου», αν δεν καταβάλει εγγύηση 20.000 ευρώ μέχρι τη Δευτέρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, καθώς και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Παράλληλα, του χορηγήθηκε αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, με αυστηρούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή της εγγύησης εντός της προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εκτίσει ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η σύζυγος ασθενούς που προχώρησε στην καταγγελία, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την απόφαση.

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και δόθηκε ένα μήνυμα στους γιατρούς ότι δεν θα μένουν ατιμώρητοι», δήλωσε.

Τι δήλωσε η καταγγέλλουσα για τον γιατρό του Ιπποκράτειου

Όπως κατέθεσε, ο γιατρός της ζήτησε χρήματα για την επέμβαση: «Μου είπε “εγώ για αυτό το χειρουργείο παίρνω 5.000 ευρώ, για σένα θα πάρω 3.000”. Του είπα ότι δεν τα έχω. Μου είπε “δεν πειράζει, δώσε ό,τι έχεις”. Και του τα έδωσα. Ήμουν απελπισμένη», ανέφερε.

«Δεν της ζήτησα χρήματα» ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ζήτησε χρήματα και ότι επρόκειτο για παρεξήγηση. «Δεν της ζήτησα χρήματα. Ήρθε, μου πέταξε έναν φάκελο. Εγώ, αφελής, τον έβαλα στην τσέπη μου και μετά μπήκε η αστυνομία και με έπιασε», είπε.

«Δεν της ζήτησα χρήματα» ισχυρίσθηκε ο γιατρός

Σε ερώτηση της προέδρου αν ανέφερε ότι συνήθως λαμβάνει 5.000 ευρώ, αλλά για την περίπτωση αυτή θα έπαιρνε 3.000, απάντησε:

«Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι, για αυτή την τεράστια επιτυχία, οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Μου αρέσει να χειρουργώ φτωχούς. Εγώ παίρνω 1.600 ευρώ και ζω με τη μητέρα μου».

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο προχώρησε στην καταδίκη του.

Ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας χαρακτήρισε την απόφαση «παραδειγματική», τονίζοντας ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έστειλε μήνυμα στην κοινωνία να μην ανέχεται τέτοια φαινόμενα στα δημόσια νοσοκομεία».

Αντίθετα, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου έκανε λόγο για άδικη απόφαση, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ασκηθεί έφεση και ότι «στον βωμό της επικοινωνίας δολοφονούνται χαρακτήρες και υποδαυλίζονται ανθρώπινα δικαιώματα».

