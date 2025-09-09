Ιπποκράτειο: Πώς έπιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι

Συνελήφθη γνωστός καρδιοχειρουργός στο Ιπποκράτειο που ζητούσε χρήματα προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς μετά το χειρουργείο. Τα ποσά άγγιζαν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Απελπισμένη μια γυναίκα έκανε καταγγελία και ο γιατρός πιάστηκε επ' αυτοφώρω με τα προ-σημειωμένα χαρτονομίσματα στην τσέπη του.

Πριν από χρόνια ο προβεβλημένος 50χρονος καρδιοχειρουργός με τα αρχικά Δ. Λ. έδινε τη μία συνέντευξη μετά την άλλη για δύσκολα περιστατικά που είχε αντιμετωπίσει.

Ο καρδιοχειρουργός Δ. Λ. ο οποίος κατηγορείται για φακελάκι

Είναι και πάλι στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά όμως για υπόθεση διαφθοράς .Φαίνεται να εκμεταλλεύθηκε την πιο ευάλωτη στιγμή ενός άρρωστου ανθρώπου που τον έχει ανάγκη για να γίνει καλά. Ζήτησε από τον ασθενή του ένα μεγάλο ποσό για να τον προσέξει μετά το δύσκολο χειρουργείο. Πιάστηκε όμως επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

«Δε γνωρίζαμε κάτι προφανώς. Είναι ένας έμπειρος γιατρός που έχει κάνει πολλά χειρουργεία και έχει σώσει πολλές ζωές μέσα στο χειρουργείο καρδιάς» δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ιπποκρατείου Χρήστος Παπαναστάσης.

Σύζυγος ασθενή: «Μου ζητούσε 5.000 ευρώ για να προσέχει τον σύζυγό μου»

Μια γυναίκα, σύζυγος ασθενή, όσο και αν έλεγε στον γιατρό ότι δεν έχει τα χρήματα και ανησυχεί για την πορεία υγείας του ανθρώπου της, εκείνος φαίνεται απλά να έκανε παζάρια στο ποσό. Απελπισμένη χτύπησε την πόρτα των αδιάφθορων της αστυνομίας. Κατήγγειλε τον γνωστό καρδιοχειρουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να τους είπε:

«Μου ζητάει 5.000 Ευρώ για να προσέχει τον σύζυγο μου που είναι χειρουργημένος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν έχω αυτά τα χρήματα».

Τι κατήγγειλε η σύζυγος του ασθενή

Του πέρασαν χειροπέδες μέσα στο νοσοκομείο

Το πρωί, η γυναίκα συνάντησε τον γιατρό στο διάδρομο του νοσοκομείου και του έδωσε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Μυστικοί αστυνομικοί είχαν στήσει καρτέρι. με το που μπαίνει στην τσέπη ο φάκελος. τον συλλαμβάνουν επί τόπου.

«Ο Εισαγγελέας θα πρέπει να ενημερώσει τον Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκει ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται, για να υπάρξει και πειθαρχική δίωξη πέρα από την ποινική. Και η πρακτική και η πράξη απολύτως απαράδεκτες» δήλωσε στο Star o πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν κι άλλες καταγγελίες εναντίον του συγκεκριμένου γιατρού. Ωστόσο οι συνάδελφοι του υποστηρίζουν ότι δεν έχει πέσει τίποτα στην αντίληψή τους

Αύριο ο γνωστός γιατρός, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια προκειμένου να δώσει της δικές του εξηγήσεις.

Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο έγινε γνωστό από ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο γιατρός τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και ότι κανένα περιστατικό χρηατισμού δεν θα γίνει ανεκτό στο ΕΣΥ.

Δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού από το διπλανό κρεβάτι καθοδήγησε την καταγγέλλουσα!

Για το πως έφτασε η σύζυγος του ασθενή να καταγγείλει το γιατρό, αλλά και τι υποστήριξε ο ίδιος στις αρχές, μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Αλέξανδρος Γύγος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο γιατρός φαίνεται να είχε θράσος! Ενώ έχει πάρει φακελάκι που περιέχει 3.000 ευρώ από τη σύζυγο ασθενή του προκειμένου να τον κουράρει μετά το χειρουργείο τον πλησιάζουν τα στελέχη των αδιάφθορων με πολιτικά, του δηλώνουν ποιοι είναι και τον ρωτούν για το φακελάκι. Εκείνος με μεγάλη ηρεμία, ατάραχος, αναφέρει: «Τα χρήματα είναι δικά μου, ανήκουν σε εμένα».

Προφανώς όμως ό, τι και να έλεγε... τα χρήματα ήταν προσημειωμένα.

Μέσα στο δωμάτιο νοσηλείας του 60χρονου χειρουργημένου που έδωσε το φακελάκι, υπήρχε ακόμη ένας ασθενής ο οποίος είναι συγγενής δημοσιογράφου.

Κουβέντα στην κουβέντα η σύζυγος του 60χρονου ζητάει την βοήθεια του δημοσιογράφου καθώς νιώθει απελπισμένη. Τότε τη συμβουλεύει ότι η λύση είναι να απευθυνθεί στα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να μπει ένα τέλος. Αν και η γυναίκα αρχικά φοβόταν, πήρε την απόφαση και έκανε το βήμα με τα αποτελέσματα που ξέρουμε.

