ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη

Το ρεπορτάζ του Star για τις συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Λαμπράκη, μετά τη σύλληψή του σήμερα μαζί με άλλα 14 άτομα για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι λογιστής στο επάγγελμα και κατηγορείται ότι μαζί με άλλα 14 άτομα είχαν συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε ότι «ο Γιώργος Λαμπράκης είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, λογιστής και διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου».