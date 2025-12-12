ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη

Προηγήθηκε η σύλληψή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η καταγγελία Μ.Λαζαρίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 19:01 Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
12.12.25 , 18:48 DS N°4: Διαθέσιμο στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
12.12.25 , 18:41 Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
12.12.25 , 18:22 Χολαργός: Προφυλακίζονται οι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα στον 14χρονο
12.12.25 , 18:20 Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»
12.12.25 , 17:51 Cash or Trash: Ποιος αγοραστής θα κρατήσει το τιμόνι αυτής της δημοπρασίας;
12.12.25 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη
12.12.25 , 17:48 SEAT & CUPRA: Το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών
12.12.25 , 17:39 Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ
12.12.25 , 17:29 Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip στο Capo dei Capi Delux
12.12.25 , 17:15 Δένδιας: Παρακολούθησε βολή τορπίλης νέου τύπου από υποβρύχιο
12.12.25 , 16:44 Athens Santa Run: Πότε θα γεμίσει με Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας!
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Το ρεπορτάζ του Star για τις συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Λαμπράκη, μετά τη σύλληψή του σήμερα μαζί με άλλα 14 άτομα  για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Δικηγόροι, λογιστές & αγρότες στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις

Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι λογιστής στο επάγγελμα και κατηγορείται ότι μαζί με άλλα 14 άτομα είχαν  συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε ότι «ο Γιώργος Λαμπράκης είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη,  λογιστής και διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top