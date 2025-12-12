Δένδιας: Παρακολούθησε βολή τορπίλης νέου τύπου από υποβρύχιο

Βολή τορπίλης νέου τύπου είδε από κοντά ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, που επιβιβάστηκε σε υποβρύχιο και παρακολούθησε άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού.

Από το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει βολή νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4», εναντίον πλοίου επιφανείας, στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ».

Το υποβρύχιο από το οποίο παρακολούθησε τη βολή τορπίλης ο Ν. Δένδιας

Ν. Δένδιας από την Κέρκυρα: Οι παραδόσεις μας είναι όπλο μας στα δύσκολα

Το πρωί, ο υπουργός Άμυνας παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Κέρκυρα για τον πολιούχο Άγιο Σπυρίδωνα.

«Οι παραδόσεις μας είναι ταυτοτικό μας στοιχείο και όπλο μας στους δύσκολους καιρούς. Αυτό είναι που μας κράτησε σε αλλεπάλληλες κρίσεις» τόνισε ο κ. Δένδιας, ο οποίος συνεχάρη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονμικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup.

Γκιουλέρ: «Δε θα ανεχθούμε τετελεσμένα»

Στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε προκλητικά για μια ακόμη φορά στη «Γαλάζια Πατρίδα», με απειλητικό τόνο, την ώρα που η Ελλάδα ετοιμάζεται να θωρακίσει περισσότερο την άμυνα των νησιών και του Έβρου με υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ.

«Δεν ανεχόμαστε και δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια δημιουργίας μονομερών τετελεσμένων στην περιοχή και οποιονδήποτε πρωτοβουλιών που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας»







