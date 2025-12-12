SEAT & CUPRA: Το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών

Έρτχεαι και το νέο CUPRA Raval

SEAT & CUPRA: Το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών
Η SEAT & CUPRA γιορτάζουν τα εγκαίνια του εργοστασίου συναρμολόγησης μπαταριών, ένα σημαντικό ορόσημο στην τελική φάση του μετασχηματισμού τους προς τον εξηλεκτρισμό.§ Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης μπαταριών τοποθετεί το Martorell στο επίκεντρο της κινητικότητας του μέλλοντος.

Οι νέες εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση 64.000 τ.μ., και έχουν τη δυνατότητα να συναρμολογούν ένα σύστημα μπαταρίας κάθε 45 δευτερόλεπτα, που αντιστοιχεί σε 1.200 συστήματα μπαταριών την ημέρα και 300.000 τον χρόνο  Και οι δύο μάρκες έχουν ηγηθεί του project Urban Car Family, μετατρέποντας την Ισπανία σε κέντρο ηλεκτροκινητικότητας στην Ευρώπη

O μετασχηματισμός της εταιρείας θα ολοκληρωθεί με το λανσάρισμα του CUPRA Raval, του πρώτου μοντέλο του project Electric Urban Car Family, το οποίο θα παράγεται στο εργοστάσιο του Martorell μαζί με την έκδοση παραγωγής Volkswagen ID. Polo. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Salvador Illa, Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλονίας και ο Jordi Hereu Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού

