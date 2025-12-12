DS N°4: Διαθέσιμο στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές  

Το DS N°4, η νέα δημιουργία της DS Automobiles έχει σχεδιαστεί για πελάτες που αναζητούν στυλ, κομψότητα, κορυφαία ποιότητα και οδηγική απόλαυση. Επαναπροσδιορίζοντας τα πρότυπα των premium compact hatchback με μια μοναδική ισορροπία σαγηνευτικής σχεδίασης, οδικής συμπεριφοράς, εξαιρετικής άνεσης και προηγμένης τεχνολογίας, το DS N°4 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία.



Με μήκος 4,40 μ, πλάτος 1,87 μ και ύψος 1,47 μ, και «τοποθετημένο» σε μεγάλους τροχούς διαμέτρου 72 εκ. με απόσταση από το έδαφος 19 εκ, το N°4 δεν είναι ένα τυπικό hatchback. Έχει σχεδιαστεί ως ένα crossover που επιβάλλεται με φυσικό τρόπο και ενισχύει την οπτική του παρουσία, προσφέροντας τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και φινέτσας. Η νέα φωτεινή υπογραφή του είναι χαρακτηριστική, άμεσα εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-TENSE PERFORMANCE και την τελευταία δημιουργία της μάρκας, το N°8. Η δέσμη φωτός εκτείνεται από τα άκρα του προφυλακτήρα για να συγκλίνει τμηματικά προς το φωτιζόμενο λογότυπο DS στο κέντρο, δίνοντας στο N°4 μια μοναδική παρουσία.

Για πρώτη φορά, το DS N°4 διαθέτει ένα 100% ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης «E-TENSE», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία. Το N°4 E-TENSE συνδυάζει αυτονομία 450 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και υψηλές επιδόσεις με ισχύ 213 ίππων και ροπή 343 Nm. Εξελιγμένη με εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, αυτή η έκδοση βασίζεται σε πρωτοποριακή τεχνολογία που προέρχεται από την τεχνογνωσία της DS Automobiles που αποκτήθηκε στη Formula E, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού, για να προσφέρει μια ασυμβίβαστη εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Το DS N°4 E-TENSE διαθέτει μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 58,3 kWh τύπου NMC, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας παράλληλα τη βέλτιστη συμπαγή διάσταση. Έχει ικανότητα φόρτισης 100 km σε μόλις 11 λεπτά ή 20 έως 80% σε 31 λεπτά σε σημείο ταχείας φόρτισης και προσφέρει 3 επίπεδα αναγεννητικής πέδησης με επιβράδυνση από -0,6 m/s² έως -2 m/s².



Το DS N°4 PLUG-IN-HYBRID είναι διαθέσιμο με ένα επίσης νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης που παρέχει 225 ίππους, 360 Nm ροπής και αυξημένη αυτονομία 81 km σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, αύξηση 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 14,6 kWh. Διαθέτει επίσης ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων eDCT7, σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου και τις επιδόσεις, με 0 - 100 km/h σε 7,4 δευτερόλεπτα, 0,3 δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά στο DS 4.

Το DS N°4 HYBRID είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία. Αποδίδοντας συνδυαστικά ισχύ 145 ίππων, συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ενσωματωμένο απευθείας στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε αστική χρήση, το N°4 HYBRID μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και το 50% του συνολικού χρόνου, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και το στυλ οδήγησης. Αυτοφορτιζόμενο, ανακτά ενέργεια από την επιβράδυνση και το φρενάρισμα για να τροφοδοτήσει την μπαταρία του. Το έξυπνο υβριδικό σύστημα δεν επηρεάζει το χώρο αποσκευών, παραμένοντας από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία.



Σχεδιασμένο στην αρθρωτή πλατφόρμα EMP2, το N°4 ξεχωρίζει για τον άψογη οδική συμπεριφορά και την μοναδική άνεση. Τα συστήματα της ανάρτησης και της διεύθυνσης συμβάλλουν σε μια κορυφαία οδηγική εμπειρία. Το πλαίσιο έχει εξελιχθεί με ιδιαίτερη προσοχή για να παρέχει μοναδική αίσθηση στον χειρισμό. Η τεχνογνωσία των μηχανικών της μάρκας κατέστησε δυνατή την επίτευξη εξαιρετικής αναλογίας μεταξύ δυναμισμού και άνεσης. Η νέα 100% ηλεκτρική έκδοση E-TENSE, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα, προσφέρει μεγάλη ευελιξία και απολαυστικό κράτημα στο δρόμο. Κάθε διαδρομή γίνεται έτσι μια εμπειρία όπου ο δυναμισμός και η άνεση βρίσκονται σε πλήρη αρμονία..

Το DS N°4 διαθέτει το εξελιγμένο σύστημα DS DRIVE ASSIST 2.0, μια εμπειρία ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 με δυνατότητα αλλαγής λωρίδας, ημιαυτόματης προσπέρασης και σύστασης ταχύτητας σύμφωνα με τις οδικές σημάνσεις. Το DS DRIVE ASSIST 2.0 διαθέτει αισθητήρες που καταγράφουν όλα όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο για να εξασφαλίσουν μια απρόσκοπτη και ήρεμη οδήγηση.



Το DS N°4 προσφέρει επίσης το DS DRIVER ATTENTION MONITORING, ένα νέο σύστημα υποβοήθησης που αναλύει συνεχώς το επίπεδο συγκέντρωσης και κόπωσης του οδηγού μέσω μιας υπέρυθρης κάμερας που είναι εγκατεστημένη στην αριστερή κολόνα του παρμπρίζ, καθώς και τα φωτιστικά σώματα με προβολείς DS MATRIX LED VISION, που επιτρέπουν συνεχή χρήση μεγάλης σκάλας χωρίς να θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς, έχουν εμβέλεια 300 μέτρων και συμβάλλουν επίσης σε αυτή τη δυναμική ηρεμία.



Το DS N°4 ενσωματώνει την DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY 21 ιντσών, μια τεχνολογία προβολής που βελτιστοποιεί την οδηγική εμπειρία προβάλλοντας όλες τις βασικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Χάρη σε ένα προηγμένο οπτικό εφέ, τα δεδομένα εμφανίζονται σαν να αιωρούνται τέσσερα μέτρα μπροστά από το παρμπρίζ, σε διαγώνιο 21 ιντσών.

Αυτή η καθηλωτική οθόνη, η οποία συμπληρώνει το νέο μεγαλύτερο πίνακα οργάνων 10,25" με πλήρως επανασχεδιασμένη εργονομία, αποτελεί μέρος του ψηφιακού οικοσυστήματος DS IRIS SYSTEM. Μια πραγματικά έξυπνη διεπαφή, που περιλαμβάνει επίσης το σύστημα infotainment που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT.



Το DS N°4 διατίθεται σε δύο κύρια επίπεδα εξοπλισμού: PALLAS και ÉTOILE. Διατίθενται επίσης και δύο επιλογές εσωτερικού για το ÉTOILE, Alcantara® και δέρμα Nappa.

Προσφέρονται επίσης δύο πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού:

⦁ Comfort (εκτός από το E-TENSE): ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηχομονωτικά πίσω πλαϊνά κρύσταλλα, φιμέ πίσω παράθυρα

⦁ Tech: hands-free είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, DS IRIS SYSTEM και ασύρματος φορτιστής smartphone.

Ακολουθούν οι λιανικές τιμές διάθεσης του νέου DS No4 (χωρίς κρατική επιδότηση):

⦁ DS N°4 HYBRID PALLAS από 33.900€

⦁ DS N°4 HYBRID JULES VERNE από 36.900€

⦁ DS N°4 HYBRID ÉTOILE από 37.900€

⦁ DS N°4 HYBRID ÉTOILE+ από 40.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID PALLAS από 47.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID JULES VERNE από 50.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE από 51.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE+ από 54.100€

⦁ DS N°4 E-TENSE PALLAS από 46.000€

⦁ DS N°4 E-TENSE JULES VERNE από 48.500€

⦁ DS N°4 E-TENSE ÉTOILE από 49.500€

