Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»

Μια διαφορετική εικόνα παρουσίασε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής «Super Κατερίνα» επιλέγοντας αυτή τη φορά την άνεση αντί για τις κλασικές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Η παρουσιάστρια, που διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο καθώς περιμένει το παιδί της, εμφανίστηκε φορώντας αθλητικά παπούτσια, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη σημασία της φροντίδας και της ξεκούρασης.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, μίλησε ανοιχτά για το πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά της, δείχνοντας πως πλέον ακούει περισσότερο το σώμα της και προσαρμόζει τους ρυθμούς της.

Με τον γνώριμο αυθορμητισμό της, καλωσόρισε το κοινό λέγοντας: «Καλημέρα. Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαστε. 17 του Μάρτη, 10 και 01. Δεν μπορώ να σηκώνομαι σιγά-σιγά πολύ. Χαλαρά, ναι. Καθιστή βρε παιδί μου. Δε χρειάζεται όλη την ώρα όρθια».

Κατερίνα Καινούργιου: Με αθλητικά στην εκπομπή και πιο προσεκτική από ποτέ

Η εγκυμονούσα έδειξε ξεκάθαρα ότι αποφεύγει την έντονη ορθοστασία, επιλέγοντας να παραμένει καθιστή στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, κάτι που συνάδει με τις ανάγκες αυτής της περιόδου. Η επιλογή των sneakers δεν ήταν τυχαία, αλλά μια πρακτική λύση που της προσφέρει άνεση και ασφάλεια, χωρίς να στερείται το προσωπικό της στιλ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι στιγμές χαλάρωσης και χιούμορ δεν έλειψαν, με την Κατερίνα Καινούργιου να διατηρεί την οικεία ατμόσφαιρα με τους συνεργάτες της. Σε έναν διάλογο με τον Πέτρο Συρίγο, σχολίασε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια την αυξημένη προσοχή που δείχνει αυτή την περίοδο.

«Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα αγάπη μου. Α, κρύωσες;», αναρωτήθηκε η KatKen.

«Όχι, γιατί;», σχολίασε ο σεφ.

Τα πειράγματα του Πέτρου Συρίγου

«Α, καλά είσαι. Τίποτα, γιατί όποιος κρυώνει εδώ, λέω φεύγει, αυτά, ή εξαφανίζομαι εγώ», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Είμαι και λί... είμαι λίγο κρυωμένος», της είπε εκείνος θέλοντας να την πειράξει.

«Αλήθεια; Α, όχι, έλα. Είμαι τώρα στη φάση που φοβάμαι αρκετά, οπότε...», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε ότι πλέον είναι πιο επιφυλακτική, ειδικά σε ό,τι αφορά την υγεία της, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα για κάθε μέλλουσα μητέρα.

