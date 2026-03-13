Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς σε λίγο καιρό πρόκειται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά. Η γνωστή παρουσιάστρια ζει έναν μεγάλο έρωτα στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τους δυο τους να ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί και να ανοίξουν ένα νέο, πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής περιόδου, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την καθημερινότητά του. Σε μια πρόσφατη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, η παρουσιάστρια ποζάρει αγκαλιά με τον αγαπημένο της, δείχνοντας πιο ευτυχισμένη και λαμπερή από ποτέ.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους απολαμβάνουν τον ήλιο και χαλαρές στιγμές μαζί. Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίζεται με καλοκαιρινό look και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βρίσκεται δίπλα της χαμογελαστός, σε μια εικόνα που αποπνέει τρυφερότητα και οικειότητα. Η αγκαλιά τους και η χαλαρή διάθεση αποτυπώνουν τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει το τελευταίο διάστημα.

Η φωτογραφία συνοδεύεται από μια απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα: «2024… You and me ❤️», αποδεικνύοντας πως η χρονιά αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Πλέον, αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, καθώς μαζί με τον Παναγιώτης Κουτσουμπής ετοιμάζονται να ζήσουν την εμπειρία της γονεϊκότητας για πρώτη φορά. Φίλοι και θαυμαστές του ζευγαριού στέλνουν συνεχώς ευχές και μηνύματα αγάπης κάτω από τις αναρτήσεις τους, εκφράζοντας τη χαρά τους για τη νέα αυτή σελίδα στη ζωή τους.

Όπως όλα δείχνουν, οι δυο τους διανύουν μια περίοδο γεμάτη αγάπη, προσμονή και όμορφα συναισθήματα, μετρώντας αντίστροφα για τη στιγμή που θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το μωρό τους. Μέχρι τότε, συνεχίζουν να απολαμβάνουν μικρές καθημερινές στιγμές μαζί, χτίζοντας τις πιο όμορφες αναμνήσεις πριν από τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Η μέλλουσα μαμά μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να χτίσει τη σχέση της με τον σύντροφό της, τώρα που ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.

«Λέω στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες μαζί. Έρχεται ένα παιδί στον κόσμο, δεν θέλω ποτέ αυτό το παιδί να μας δει να τσακωνόμαστε. Είναι διάφορα πράγματα που μπορεί να έχω στο μυαλό μου, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να μιλούν με έναν ειδικό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.