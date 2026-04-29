Aπάντηση Mητσοτάκη στην κριτική των βουλευτών για το επιτελικό κράτος

«Άλλο η εκτελεστική εξουσία και άλλο η νομοθετική»

Πολιτικη
Απάντηση Μητσοτάκη από το Υπουργικό για το επιτελικό κράτος (βίντεο Star)
Μήνυμα προς τους «γαλάζιους» βουλευτές που ασκούν κριτική για το επιτελικό κράτος έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκαθαρίζοντας τα όρια μεταξύ κυβέρνησης και Κοινοβουλίου. Όπως τόνισε, το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική, επισημαίνοντας ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες είναι σαφώς καθορισμένοι από το Σύνταγμα.

«Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι επιθυμεί έναν αναβαθμισμένο ρόλο για τους βουλευτές.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των εσωκομματικών αιχμών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, από το Ναύπλιο, ο πρωθυπουργός είχε καλέσει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επιλύουν τις διαφωνίες τους εντός κόμματος, ωστόσο οι «γκρίνιες» δεν φαίνεται να κοπάζουν.

«Aντάρτικο» 5 βουλευτών της ΝΔ κατά του «επιτελικού κράτους»

«Γαλάζιες» γκρίνιες και αποστάσεις

Ενδεικτική του κλίματος είναι η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, τονίζοντας πως δεν τίθεται ζήτημα εσωκομματικής ανταρσίας.

«Ούτε αντάρτες είμαστε ούτε έχουμε τέτοιο σκοπό. Κανείς από εμάς δεν ζήτησε να πάμε σε φέουδα ή καινούρια φέουδα στη διακυβέρνηση της χώρας», ανέφερε.

Ένταση και στη Βουλή

Το κλίμα έντασης αποτυπώθηκε και εντός της Βουλής, όπου σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, με αφορμή τα τοπικά οδικά έργα.

Ο κ. Ταχιάος δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης, προκαλώντας την αντίδραση του βουλευτή, ο οποίος σχολίασε αιχμηρά: «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κύριε υπουργέ. Με την τοποθέτησή σας με έχετε εκπλήξει αρνητικά».

Σκληρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Την ίδια ώρα, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται, με φόντο και τις εσωκομματικές τριβές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και μηχανισμούς ελέγχου.

«Δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη Δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και έχει στήσει μηχανισμό προπαγάνδας», υποστήριξε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «κατήφορο» στην πολιτική αντιπαράθεση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνδέουν την κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών για το επιτελικό κράτος με ζητήματα που χαρακτηρίζουν ως σκανδαλώδη, ασκώντας συνολική πίεση στην κυβέρνηση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποβαθμίζει το κράτος δικαίου, τη Δικαιοσύνη και τις Ανεξάρτητες Αρχές», ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέμεινε στην ανάγκη «να αποκαλυφθούν όλες οι ευθύνες της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Ελληνική Λύση, κάνοντας λόγο για «υποκριτικό παζάρι», ενώ ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε πως, παρά την ύπαρξη έντιμων δικαστών, δεν εμπιστεύεται συνολικά τη Δικαιοσύνη.

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει τεταμένο, με τις εσωκομματικές ισορροπίες στη ΝΔ και την πίεση της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν ένα σκηνικό διαρκούς αντιπαράθεσης.
 

