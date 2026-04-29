Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα και ακόμη και με πολυετή κάθειρξη βρίσκεται ο 89χρονος, μετά την ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ενήργησε εν βρασμώ, αλλά με σχεδιασμό και μεθοδικότητα, ακόμη και ως προς τον χρόνο της επίθεσης. Φέρεται να είχε προμηθευτεί τα όπλα από Ρομά στη Μεσσηνία το προηγούμενο καλοκαίρι.

Για το γιατί καθυστέρησε να προχωρήσει στην πράξη του, φέρεται να έχει αναφέρει στις αρχές: «Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα. Όμως συνέχεια είχα δουλειές και το ανέβαλα».

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ακόμη και «αυτοψία» σε δικαστικό μέγαρο, εντοπίζοντας σημεία με μειωμένη φύλαξη.

Όπως φέρεται να είπε: «Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δύο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο».

Οι ισχυρισμοί του θα αξιολογηθούν από εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ προς το παρόν ο 89χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Aντιμέτωπος με 3 κακουργήματα ο 89χρονος

Ο ηλικιωμένος έφτασε στον Εισαγγελέα το πρωί της Τετάρτης. Ήταν ήρεμος, ψύχραιμος και κρατούσε ένα μπουκαλάκι νερό συνεχώς στα χέρια του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, άκουσε με προσοχή τις κατηγορίες εναντίον του, που είναι τρία κακουργήματα:

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού μεγάρου

παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο

έξι σοβαρά πλημμελήματα, όπως παράνομη κατοχή πυρομαχικών, φυσιγγίων, όπλων και μαχαιριών.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς και δεν έχει απολογηθεί, δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η τελική ποινική του μεταχείριση. Σε περίπτωση που δεν του αναγνωριστούν ελαφρυντικά ή μειωμένος καταλογισμός, αντιμετωπίζει ακόμη και πολυετή κάθειρξη. Λόγω του ότι έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του, έχει δικαίωμα να ζητήσει έκτιση της ποινής κατ’ οίκον, κάτι που θα κριθεί από το δικαστήριο.

