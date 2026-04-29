«Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα»: Ο 89χρονος είχε κάνει αυτοψία στο Εφετείο

Aντιμέτωπος με 3 κακουργήματα ο ηλικιωμένος

Το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 89χρονος κατηγορούμενος για τρία κακουργήματα μετά από ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.
  • Η επίθεση σχεδιάστηκε μεθοδικά, με προμήθεια όπλων από Ρομά στη Μεσσηνία.
  • Ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο Εφετείο για να εντοπίσει σημεία με μειωμένη φύλαξη.
  • Αντιμετωπίζει ποινές που περιλαμβάνουν πολυετή κάθειρξη, αν δεν του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.
  • Δικαιούται να ζητήσει κατ' οίκον έκτιση της ποινής λόγω ηλικίας.

Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα και ακόμη και με πολυετή κάθειρξη βρίσκεται ο 89χρονος, μετά την ένοπλη επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται ο 89χρονος

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ενήργησε εν βρασμώ, αλλά με σχεδιασμό και μεθοδικότητα, ακόμη και ως προς τον χρόνο της επίθεσης. Φέρεται να είχε προμηθευτεί τα όπλα από Ρομά στη Μεσσηνία το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα

Για το γιατί καθυστέρησε να προχωρήσει στην πράξη του, φέρεται να έχει αναφέρει στις αρχές: «Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα. Όμως συνέχεια είχα δουλειές και το ανέβαλα».

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ακόμη και «αυτοψία» σε δικαστικό μέγαρο, εντοπίζοντας σημεία με μειωμένη φύλαξη.

Όπως φέρεται να είπε: «Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δύο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο».

Οι ισχυρισμοί του θα αξιολογηθούν από εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ προς το παρόν ο 89χρονος παραμένει υπό κράτηση.

«Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα»: Ο 89χρονος είχε κάνει αυτοψία στο Εφετείο

Aντιμέτωπος με 3 κακουργήματα ο 89χρονος

Ο ηλικιωμένος έφτασε στον Εισαγγελέα το πρωί της Τετάρτης. Ήταν ήρεμος, ψύχραιμος και κρατούσε ένα μπουκαλάκι νερό συνεχώς στα χέρια του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, άκουσε με προσοχή τις κατηγορίες εναντίον του, που είναι τρία κακουργήματα:

  • απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

  • παράνομη οπλοφορία εντός δικαστικού μεγάρου
  • παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο
  • έξι σοβαρά πλημμελήματα, όπως παράνομη κατοχή πυρομαχικών, φυσιγγίων, όπλων και μαχαιριών.

«Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα»: Ο 89χρονος είχε κάνει αυτοψία στο Εφετείο

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς και δεν έχει απολογηθεί, δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η τελική ποινική του μεταχείριση. Σε περίπτωση που δεν του αναγνωριστούν ελαφρυντικά ή μειωμένος καταλογισμός, αντιμετωπίζει ακόμη και πολυετή κάθειρξη. Λόγω του ότι έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του, έχει δικαίωμα να ζητήσει έκτιση της ποινής κατ’ οίκον, κάτι που θα κριθεί από το δικαστήριο.

