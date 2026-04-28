Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα

Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

28.04.26 , 22:53 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Για πρώτη φορά νονά - Θα βαφτίσει το ανιψάκι της!
28.04.26 , 22:45 Καλαμάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Είχε τραύμα από όπλο στο κεφάλι
28.04.26 , 22:33 Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Το τέλειο δε μπορεί να γίνει πιο τέλειο»
28.04.26 , 22:12 Δόθηκε στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας
28.04.26 , 22:07 Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.000.000 ευρώ
28.04.26 , 21:55 MasterChef 2026: Ποιος παίκτης φιλέταρε πρώτος το ψάρι του;
28.04.26 , 21:44 Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»
28.04.26 , 21:40 Πρόταση - έκπληξη Ιράν στις ΗΠΑ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
28.04.26 , 21:37 Αθήνα: Πολίτες σήκωσαν αμάξι με τα χέρια για να περάσει το λεωφορείο
28.04.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 28/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ
28.04.26 , 21:20 MasterChef 2026: Το Τεστ Δημιουργικότητας με άρωμα... θάλασσας!
28.04.26 , 21:00 Αντώνης Ρέμος - Τέλος εποχής: Η ανακοίνωση για τις εμφανίσεις στην πίστα
28.04.26 , 20:56 Cash or Trash: Το ηλεκτρονικό σκάκι του Γιώργου που δίχασε τους αγοραστές!
28.04.26 , 20:42 MINI: Γιορτάζει τα 25 χρόνια σύγχρονης ιστορίας της μάρκας
28.04.26 , 20:38 Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Το προφίλ του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • 89χρονος άνδρας, κοινωνικός και φυσιολάτρης, αποδείχθηκε εξπέρ στα όπλα και ψυχιατρικά ασθενής.
  • Πριν την επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, είχε απορριφθεί η αίτησή του για σύνταξη λόγω έλλειψης εισφορών.
  • Το 2018 είχε απειλήσει εισαγγελέα αφήνοντας φυσίγγια στο γραφείο του, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή.
  • Είχε νόμιμη άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, αλλά της αφαιρέθηκε μετά τις απειλές του.
  • Ερωτηματικά προκύπτουν για την προμήθεια νέων όπλων που χρησιμοποίησε στην επίθεση.

Κοινωνικός, ήσυχος και φυσιολάτρης για συγγενείς, γείτονες και φίλους, εξπέρ στα όπλα και ψυχιατρικά ασθενής για τις Αρχές. Ποιο είναι το προφίλ του 89χρονου που πριν σκορπίσει τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, είχε αποκαλύψει το πρόβλημα που τον απασχολούσε με τις συντάξεις του. 

«Εγώ το σκυλί λύσσαξα και θα πάω να τους δαγκώσω»: H επιστολή του 89χρονου

Συγγενείς, φίλοι και γείτονες δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο ευγενικός παππούς που φρόντιζε τα λουλούδια σαν παιδιά του, ήταν τόσο εξοικειωμένος με τα όπλα και έφτασε σε αυτό το σημείο: να κόψει την καραμπίνα για να την κάνει πιο ισχυρή, να περπατά αμέριμνος στο κέντρο της Αθήνας με αυτήν και να ανοίγει πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, διαφεύγοντας σαν έμπειρος κακοποιός.  

Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Πίσω από τον ήσυχο, όπως λένε οι μαρτυρίες, παππού που ζούσε για χρόνια στο εξωτερικό, φαίνεται ότι κρυβόταν ένας… εξπέρ στα όπλα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας και γνώριζε από οξυγονοκολλήσεις.  

Το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του 89χρονου

Το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του 89χρονου κατά τη σύλληψή του

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα σε Αθήνα και Μεσσηνία. Στα Πατήσια, ο 89χρονος με τα αρχικά Π.Κ. ζούσε μόνος, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. 

Αυτός είναι ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο

Οι συντάξεις, το ΙΚΑ και η νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή - Οι αποφάσεις που όπλισαν το χέρι του 89χρονου 

Ο ηλικιωμένος λάμβανε μικρή σύνταξη από το εξωτερικό, με περίπου 9.500 ένσημα, καθώς και ένα μικρό ποσό από τη Γερμανία.  

Το 2013 εγγράφηκε στον ΟΓΑ ως νέος αγρότης, χωρίς όμως να καταβάλει εισφορές.  

Με περίπου 100 ένσημα στο ΙΚΑ, αιτήθηκε σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε το 2015 και εκ νέου το 2017 από το Εφετείο. 

Έναν χρόνο μετά την απόρριψη, φέρεται να νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική δομή με εισαγγελική εντολή.

Εννέα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως οργάνωσε μεθοδικά το σχέδιό του, διεκδικώντας χρήματα που πίστευε ότι δικαιούταν.  

Ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα - Άφησε κάλυκες στο γραφείο του 

Τέλη Ιουλίου του 2018 ο 89χρονος είχε αφήσει 2 φυσίγγια πάνω στο γραφείο εισαγγελέα. Η εισαγγελία ενημέρωσε τις Αρχές για τις απειλές του 89χρονου, και τότε διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί, όπου και νοσηλεύτηκε.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έλεγε συνεχώς τη φράση «θα τους σκοτώσω όλους». 

Μάλιστα, την ίδια χρονιά, αμέσως μετά από αυτό το συμβάν, του πήραν την καραμπίνα και του αφαίρεσαν και την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που μέχρι τότε κατείχε νόμιμα.  

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι που βρήκε τα νέα όπλα - την καραμπίνα αλλά και το 38άρι περίστροφο.  

