Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα

Το προφίλ του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Κοινωνικός, ήσυχος και φυσιολάτρης για συγγενείς, γείτονες και φίλους, εξπέρ στα όπλα και ψυχιατρικά ασθενής για τις Αρχές. Ποιο είναι το προφίλ του 89χρονου που πριν σκορπίσει τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, είχε αποκαλύψει το πρόβλημα που τον απασχολούσε με τις συντάξεις του.

Συγγενείς, φίλοι και γείτονες δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο ευγενικός παππούς που φρόντιζε τα λουλούδια σαν παιδιά του, ήταν τόσο εξοικειωμένος με τα όπλα και έφτασε σε αυτό το σημείο: να κόψει την καραμπίνα για να την κάνει πιο ισχυρή, να περπατά αμέριμνος στο κέντρο της Αθήνας με αυτήν και να ανοίγει πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, διαφεύγοντας σαν έμπειρος κακοποιός.

Πίσω από τον ήσυχο, όπως λένε οι μαρτυρίες, παππού που ζούσε για χρόνια στο εξωτερικό, φαίνεται ότι κρυβόταν ένας… εξπέρ στα όπλα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας και γνώριζε από οξυγονοκολλήσεις.

Το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του 89χρονου κατά τη σύλληψή του

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα σε Αθήνα και Μεσσηνία. Στα Πατήσια, ο 89χρονος με τα αρχικά Π.Κ. ζούσε μόνος, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Οι συντάξεις, το ΙΚΑ και η νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή - Οι αποφάσεις που όπλισαν το χέρι του 89χρονου

Ο ηλικιωμένος λάμβανε μικρή σύνταξη από το εξωτερικό, με περίπου 9.500 ένσημα, καθώς και ένα μικρό ποσό από τη Γερμανία.

Το 2013 εγγράφηκε στον ΟΓΑ ως νέος αγρότης, χωρίς όμως να καταβάλει εισφορές.

Με περίπου 100 ένσημα στο ΙΚΑ, αιτήθηκε σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε το 2015 και εκ νέου το 2017 από το Εφετείο.

Έναν χρόνο μετά την απόρριψη, φέρεται να νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική δομή με εισαγγελική εντολή.

Εννέα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως οργάνωσε μεθοδικά το σχέδιό του, διεκδικώντας χρήματα που πίστευε ότι δικαιούταν.

Ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα - Άφησε κάλυκες στο γραφείο του

Τέλη Ιουλίου του 2018 ο 89χρονος είχε αφήσει 2 φυσίγγια πάνω στο γραφείο εισαγγελέα. Η εισαγγελία ενημέρωσε τις Αρχές για τις απειλές του 89χρονου, και τότε διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί, όπου και νοσηλεύτηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έλεγε συνεχώς τη φράση «θα τους σκοτώσω όλους».

Μάλιστα, την ίδια χρονιά, αμέσως μετά από αυτό το συμβάν, του πήραν την καραμπίνα και του αφαίρεσαν και την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που μέχρι τότε κατείχε νόμιμα.

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι που βρήκε τα νέα όπλα - την καραμπίνα αλλά και το 38άρι περίστροφο.

