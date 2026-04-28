Μια ανακοίνωση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά έκανε ο Αντώνης Ρέμος στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης, βάζοντας τέλος προσωρινά σε έναν σημαντικό κύκλο εμφανίσεων στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό του ότι δεν θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του τον επόμενο χειμώνα στο NOX, επιλέγοντας να κάνει ένα διάλειμμα προκειμένου να ξεκουραστεί.

Όπως ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε, μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Η συνεργασία του με το NOX, όπως είπε, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό που τον ακολουθεί σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργώντας μια δυνατή σχέση που στηρίχθηκε σε πολλές μουσικές βραδιές.

Δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες και το κοινό του, κάνοντας ειδική αναφορά σε όσους βρέθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Όπως τόνισε, ο συγκεκριμένος αποτέλεσε έναν χώρο που χτίστηκε συλλογικά, με πολλή δουλειά και κοινή προσπάθεια, κάτι που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου

Αντώνης Ρέμος: Το «διάλειμμα» και το επόμενο μεγάλο ραντεβού

Η απόφαση του τραγουδιστή να απέχει από τις χειμερινές εμφανίσεις έρχεται, όπως ο ίδιος εξήγησε, από την ανάγκη για ξεκούραση μετά από μια απαιτητική περίοδο συνεχών live εμφανίσεων κι επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το διάλειμμα αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να επιστρέψει με ανανεωμένη ενέργεια. Όπως ανακοίνωσε, το μεγάλο ραντεβού έχει ήδη κλειδώσει για τις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια. Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα.

Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, κι όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα. Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», ακούμε τον Αντώνη Ρέμο να λέει στο βίντεο που ανέβασε.