Αντώνης Ρέμος - Τέλος εποχής: Η ανακοίνωση για τις εμφανίσεις στην πίστα

Όσα είπε ο επιτυχημένος τραγουδιστής σε νέο του βιντεάκι

28.04.26 , 22:53 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Για πρώτη φορά νονά - Θα βαφτίσει το ανιψάκι της!
28.04.26 , 22:45 Καλαμάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Είχε τραύμα από όπλο στο κεφάλι
28.04.26 , 22:33 Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Το τέλειο δε μπορεί να γίνει πιο τέλειο»
28.04.26 , 22:12 Δόθηκε στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας
28.04.26 , 22:07 Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.000.000 ευρώ
28.04.26 , 21:55 MasterChef 2026: Ποιος παίκτης φιλέταρε πρώτος το ψάρι του;
28.04.26 , 21:44 Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»
28.04.26 , 21:40 Πρόταση - έκπληξη Ιράν στις ΗΠΑ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
28.04.26 , 21:37 Αθήνα: Πολίτες σήκωσαν αμάξι με τα χέρια για να περάσει το λεωφορείο
28.04.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 28/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ
28.04.26 , 21:20 MasterChef 2026: Το Τεστ Δημιουργικότητας με άρωμα... θάλασσας!
28.04.26 , 21:00 Αντώνης Ρέμος - Τέλος εποχής: Η ανακοίνωση για τις εμφανίσεις στην πίστα
28.04.26 , 20:56 Cash or Trash: Το ηλεκτρονικό σκάκι του Γιώργου που δίχασε τους αγοραστές!
28.04.26 , 20:42 MINI: Γιορτάζει τα 25 χρόνια σύγχρονης ιστορίας της μάρκας
28.04.26 , 20:38 Το προφίλ του 89χρονου πιστολέρο - Οι απειλές σε Εισαγγελέα
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Αντώνης Ρέμος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή των εμφανίσεών του στο NOX, μετά από πέντε χρόνια.
  • Η απόφαση αυτή προέρχεται από την ανάγκη του για ξεκούραση μετά από μια απαιτητική περίοδο.
  • Ευχαρίστησε το κοινό και τους συνεργάτες του για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων.
  • Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
  • Η συνεργασία του με το NOX υπήρξε σημαντική και δημιούργησε μια δυνατή σχέση με το κοινό.

Μια ανακοίνωση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά έκανε ο Αντώνης Ρέμος στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης, βάζοντας τέλος προσωρινά σε έναν σημαντικό κύκλο εμφανίσεων στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή.

Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας από τους επιτυχημένους ερμηνευτές της γενιάς του /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό του ότι δεν θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του τον επόμενο χειμώνα στο NOX, επιλέγοντας να κάνει ένα διάλειμμα προκειμένου να ξεκουραστεί.

Το παθιασμένο φιλί του Ρέμου στην Υβόννη Μπόσνιακ

Όπως ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε, μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Η συνεργασία του με το NOX, όπως είπε, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό που τον ακολουθεί σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργώντας μια δυνατή σχέση που στηρίχθηκε σε πολλές μουσικές βραδιές.

Δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες και το κοινό του, κάνοντας ειδική αναφορά σε όσους βρέθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Όπως τόνισε, ο συγκεκριμένος αποτέλεσε έναν χώρο που χτίστηκε συλλογικά, με πολλή δουλειά και κοινή προσπάθεια, κάτι που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Αντώνης Ρέμος: Το «διάλειμμα» και το επόμενο μεγάλο ραντεβού

Η απόφαση του τραγουδιστή να απέχει από τις χειμερινές εμφανίσεις έρχεται, όπως ο ίδιος εξήγησε, από την ανάγκη για ξεκούραση μετά από μια απαιτητική περίοδο συνεχών live εμφανίσεων κι επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το διάλειμμα αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να επιστρέψει με ανανεωμένη ενέργεια. Όπως ανακοίνωσε, το μεγάλο ραντεβού έχει ήδη κλειδώσει για τις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια. Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα. 

Σε κάθε του εμφάνιση, οι θαμώνες ραίνουν τον Αντώνη Ρέμο με λουλούδια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, κι όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα. Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», ακούμε τον Αντώνη Ρέμο να λέει στο βίντεο που ανέβασε.

