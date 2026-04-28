Αθήνα: Πολίτες σήκωσαν αμάξι με τα χέρια για να περάσει το λεωφορείο

Καθημερινή ταλαιπωρία για τους πολίτες η παράνομη στάθμευση οχημάτων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο κέντρο της Αθήνας, πολίτες σήκωσαν παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητο για να επιτρέψουν τη διέλευση λεωφορείου.
  • Το αυτοκίνητο εμπόδιζε το λεωφορείο της γραμμής 025, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες.
  • Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την προσπάθεια τεσσάρων ατόμων να μετακινήσουν το αυτοκίνητο.
  • Το πρόστιμο για το παράνομο παρκάρισμα ανέρχεται σε 350 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.
  • Η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας είναι χαοτική λόγω της κακής στάθμευσης.

Η κατάσταση στους δρόμους είναι χαοτική και ορισμένοι δεν υπολογίζουν τίποτα για μία θέση στάθμευσης. Στο κέντρο της Αθήνας, πολίτες σήκωσαν στα χέρια αυτοκίνητο που είχε παρκάρει παράνομα, είχε κλείσει τον δρόμο και εμπόδιζε το λεωφορείο της γραμμής.

Ο κόσμος πήρε πραγματικά την κατάσταση στα χέρια του. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τέσσερα άτομα επιχείρησαν να σηκώσουν το ασημί αυτοκίνητο, με ένα πέμπτο άτομο να σπεύδει και αυτό. Ήθελαν να το κάνουν στην άκρη, γιατί το λεωφορείο 025 δεν μπορούσε να περάσει και ακινητοποίηθηκε για ώρα.

Το 025 εκτελεί το δρομολόγιο Ιπποκράτους – Προφήτης Δανιήλ, δηλαδή το κέντρο της Αθήνας.

Οι επιβάτες πέρασαν τεράστια ταλαιπωρία από τον οδηγό, που όχι μόνο στάθμευσε και έκλεισε τον στενό δρόμο, αλλά άφησε το αμάξι του μπροστά σε κολωνάκια.

Το πρόστιμο για το παράνομο παρκάρισμα είναι 350 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες και άλλες 40 μέρες αφαίρεση, επειδή εμποδίζει Μέσο ΜαζικήςΜεταφοράς.

