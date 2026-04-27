Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»

Το βιογραφικό του ηθοποιού που υποδύεται τον Χάρη Λεούση στη σειρά

Πρώτη Δημοσίευση: 27.04.26, 15:29
Αλέξανδρος Σιάτρας: H συνέντευξη του στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ, τον Δεκέμβριο του 2025
Φέτος, υποδύεται τον τηλεοπτικό πολιτικό μηχανικό Χάρη Λεούση και κολλητό φίλο των δύο πρωταγωνιστριών στη σειρά Μια νύχτα μόνο

O Αλέξανδρος Σιάτρας στον ρόλο του Χάρη Λεούση στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του ηθοποιού Αλέξανδρου Σιάτρα. Ο ηθοποιός που συμπαθείς από την πρώτη κιόλας σκηνή, έχει παίξει στις σειρές VIP Καλά Γεράματα, Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό, αλλά και σε 8 επεισόδια του Έτερος Εγώ

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον ηθοποιό που από μικρός είχε ταλέντο στο σχέδιο και τη ζωγραφική και το όνειρό του ήταν να γίνει αρχιτέκτονας.

Αλέξανδρος Σιάτρας: Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα
  • Η ηλικία του είναι 38 ετών
  • To ζώδιο του είναι Τοξότης, με ωροσκόπο Αιγόκερω

«Εγώ ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Με είχε κερδίσει το σχέδιο και η ζωγραφική. Μου άρεσε πολύ να σχεδιάζω από μικρός. Η μητέρα μου ακόμα το λέει ότι συνάδελφοί της στο ΚΑΤ, δούλευε εκεί ως βιοχημικός, πήγαιναν και τραβούσαν τις ζωγραφιές μου που τις έβαζε στον φοριαμό της και της έλεγαν ότι "μια μέρα θα γίνει ο Σιάτρας ο ζωγράφος και θα έχω έναν αυθεντικό Σιάτρα στο σπίτι"», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Νωρίς νωρίς, τον Δεκέμβριο του 2025.

  • Τελικά πέρασε στις πανελλήνιες στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, από όπου και αποφοίτησε
  • Στα 25 του (το 2013) έδωσε εξετάσεις στη Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών και αποφόιτησε το 2016
  • Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, όπως:
  1. Aλεξάνδρεια (2025- 2026)
  2. Μίξερ (2023)
  3. Ο άνθρωπος απ' το Παντόλσκ (2022- 2023)   
    Αλέξανδρος Σιάτρας- Δημήτρης Ήμελλος- Άρης Μπαλής στην πρεμιέρα "Ο Άνθρωπος απ' το Παντόλσκ"/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
  4. Ερωτόκριτος (2022)
  5. Ανάθεμα (2022)
  6. Ταρτούφος (2022)
  7. Ερωτόκριτος (2021)
  8. Τα μπάσταρδα του Σίσυφου (2020)
  9. Υπόθεση Λάραμι (2020)
  10. Ερωτόκριτος (2019)
  11. Ελένη (2018)
  12. Αλέξης Ζορμπάς (2017)
  15. Οιδίπους Τύραννος (2017)
  16. Η μάνα κουράγιο και τα παιδιά της ( 2016)
  • Έχει συνεργαστεί  στο θέατρο με σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Κουτλής, η Ιώ Βουλγαράκη, η Ελένη Βλάχου, ο Αργύρης Ξάφης, ο  Σταμάτης Φασουλής,  ο Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς κ.α. αλλά και σε χοροθεατρικές παραστάσεις με την Αμάλια Μπένετ και τη Γιώτα Καλλιμάνη
  • Έχει συμμετάσχει ενεργά στον χώρο των μεταγλωττίσεων, με συμμετοχές σε live μεταγλωττίσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού κινηματογράφου
  • Λατρεύει τον μοντελισμό και τη μαγειρική
  • Δεν πίνει καφέ, αλλά τσάι σε όλες τις γεύσεις
  • το instagram του είναι alexandrossiatras
  • Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε ημιμαραθώνιους και μαραθώνιους

Τέλος, αν και παιδί του χειμώνα, φαίνεται να αγαπά πολύ το καλοκαίρι και τη θάλασσα. Στο instagram του έχει αρκετές καλοκαιρινές φωτογραφίες από παραλίες της Ελλάδας.

