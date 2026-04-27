27.04.26 , 18:15 Volvo Car Hellas: Παρούσα στο Delphi Economic Forum Χl
27.04.26 , 18:13 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
27.04.26 , 17:58 Πάμε Θέατρο; Οι νέες θεατρικές πρεμιέρες που αξίζει να δείτε την άνοιξη!
27.04.26 , 17:56 Shrinkflation: Μικραίνουν οι συσκευασίες, ίδιες παραμένουν οι τιμές
27.04.26 , 17:35 Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
27.04.26 , 17:33 Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς
27.04.26 , 17:25 Πανελλήνιες 2026: Η πιο κρίσιμη περίοδος πριν τις εξετάσεις
27.04.26 , 17:14 Το Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
27.04.26 , 17:09 Υποκλοπές: Όχι από Άρειο Πάγο στην ανάσυρση της υπόθεσης
27.04.26 , 16:59 Χαϊδάρι: Ευχάριστα νέα για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου
27.04.26 , 16:48 Σοκ με Σλούκα, λίγο πριν αναχωρήσει για Ισπανία
27.04.26 , 16:48 Πολυχρονίδης: Αποκάλυψε ιστορίες παικτών που τον συγκίνησαν
27.04.26 , 16:40 Μιμή Ντενίση: Η νέα σικ εμφάνιση με την κόρη της Μαριτίνα στο πλευρό της
27.04.26 , 15:51 Γιάννης Πρετεντέρης: Στο θέατρο με τη σύζυγό του
27.04.26 , 15:48 Άγ. Παντελεήμονας: Νεαρός χτυπούσε αυτοκίνητα με το κεφάλι του και ρόπαλο!
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Βραδινή έξοδος για μαμά και κόρη
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Περισσότερα

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Με στόχο να σπάσει την έδρα των Ισπανών, πέταξε για τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός
Σοκ της τελευταίας στιγμής τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι ταξίδεψαν στην Ισπανία χωρίς τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα ο οποίος υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού, αναχώρησε από το "Ελευθέριος Βενιζέλος" για την ισπανική πόλη, όπου αύριο και την Πέμπτη θα κληθεί να πάρει τουλάχιστον μία εκτός έδρας νίκη, προκειμένου να «καθαρίσει» στο ΟΑΚΑ την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

ataman valevcia

Από την πλευρά του , ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε: «Έχει πρόβλημα την τελευταία μια εβδομάδα. Έχε πρόβλημα στον μηνίσκο. Οι γιατροί είπαν ότι είναι απίθανο να παίξει στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Έχουμε άλλους μεγάλης ποιότητας παίκτες για κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι η ώρα να σκεφτούμε ποιοι θα λείψουν. Ελπίζω ότι θα παίξει στην Αθήνα και θα είναι έτοιμος». 

Στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, συμμετέχει κανονικά ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες ημέρες, ενώ στην υπερσύγχρονη Roig Arena, αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» αρκετές εκατοντάδες οπαδοί του τριφυλλιού, προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα τους κόντρα στις «νυχτερίδες».

