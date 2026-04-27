Σοκ με Σλούκα, λίγο πριν αναχωρήσει για Ισπανία

Με στόχο να σπάσει την έδρα των Ισπανών, πέταξε για τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός

Σοκ της τελευταίας στιγμής τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι ταξίδεψαν στην Ισπανία χωρίς τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα ο οποίος υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού, αναχώρησε από το "Ελευθέριος Βενιζέλος" για την ισπανική πόλη, όπου αύριο και την Πέμπτη θα κληθεί να πάρει τουλάχιστον μία εκτός έδρας νίκη, προκειμένου να «καθαρίσει» στο ΟΑΚΑ την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Από την πλευρά του , ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε: «Έχει πρόβλημα την τελευταία μια εβδομάδα. Έχε πρόβλημα στον μηνίσκο. Οι γιατροί είπαν ότι είναι απίθανο να παίξει στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Έχουμε άλλους μεγάλης ποιότητας παίκτες για κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι η ώρα να σκεφτούμε ποιοι θα λείψουν. Ελπίζω ότι θα παίξει στην Αθήνα και θα είναι έτοιμος».

Στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, συμμετέχει κανονικά ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες ημέρες, ενώ στην υπερσύγχρονη Roig Arena, αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» αρκετές εκατοντάδες οπαδοί του τριφυλλιού, προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα τους κόντρα στις «νυχτερίδες».