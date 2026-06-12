Αίγιο: Η μητέρα χρησιμοποίησε το λαπτοπ ως ασπίδα στις μαχαιριές!

«Ήθελε να διώξει τον Ιταλό από το σπίτι, αλλά δεν έφευγε»

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Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο Ιταλός κατηγορούμενος στο Αίγιο, ο οποίος επιμένει ότι δεν έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Η Aσφάλεια αναζητά το κίνητρο για να δέσει την υπόθεση μετά και το «καθαρό« από αποτυπώματα μαχαίρι του φονικού.  

Αίγιο: Το κινητό της 54χρονης, τα DNA και οι καταγγελίες της οικογένειας

Την ίδια ώρα το Star φέρνει στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν με μαρτυρικό τρόπο μητέρα και γιος. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η 54χρονη χρησιμοποίησε το λαπτοπ του γιου της ως ασπίδα για να σωθεί από τις μαχαιριές του Ιταλού, γι’ αυτό έχει ματωμένο αποτύπωμά της. 

Αίγιο: «Αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος», λέει ο 65χρονος Ιταλός

Σημειώνεται ότι η μητέρα είχε αμυντικά τραύματα, όχι όμως ο γιος της. Το στοιχείο αυτό καταρρίπτει τον ισχυρισμό του Ιταλού ότι μπορεί να πάλεψαν μεταξύ τους. 

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο

Aίγιο: «Ήθελε να τον διώξει από το σπίτι αλλά δεν έφευγε» 

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και στο παρασκήνιο των οικογενειακών σχέσεων. Συγγενείς των θυμάτων επεσήμαναν ότι η Μαρία είχε ζητήσει από τον γιο της να επιστρέψει εσπευσμένα από τη Γερμανία, παρότι εκείνος σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ελλάδα αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι. 

«Όταν η Μαρία ζήτησε από τον Ολύμπιο να έρθει νωρίτερα, κάτι συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της 54χρονης. 

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ο Ιταλός είχε καλύψει στο παρελθόν σημαντικά έξοδα της συντρόφου του, μεταξύ των οποίων ένα χειρουργείο στην Ιταλία, ενώ είχε συνεισφέρει οικονομικά και στην ανακαίνιση του σπιτιού στο Αίγιο. 

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να περίμενε να λάβει μέρος από τα χρήματα που προέκυψαν από την πώληση οικοπέδου της 54χρονης. Ωστόσο, τα χρήματα δόθηκαν τελικά στον γιο της για τις σπουδές του στη Γερμανία, κάτι που φαίνεται να προκάλεσε ένταση στις σχέσεις τους. 

Παρά τα οικονομικά ζητήματα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτά αποτέλεσαν πιθανώς την αφορμή και όχι τη βασική αιτία της τραγωδίας. 

Συγγενής των θυμάτων, μιλώντας στο Star, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν η επιθυμία της 54χρονης να διακόψει τη σχέση της με τον Ιταλό. 

«Ήθελε να τον διώξει από το σπίτι και εκείνος δεν έφευγε. Γι’ αυτό ήρθε ο γιος της από τη Γερμανία, για να τη βοηθήσει και να την πάρει από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Στην ερώτηση αν θεωρεί πως αιτία του εγκλήματος ήταν η υπόθεση του οικοπέδου, απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι το κίνητρο ήταν βαθύτερο και συνδεόταν με τη διακοπή της σχέσης τους. 

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