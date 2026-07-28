Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας

Συντρετριμμένη η οικογένειά της

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
Σύρος: Σε Κλίμα Οδύνης Η Κηδεία Της 42χρονης Διασώστριας
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Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία δολοφονήθηκε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 28 Ιουλίου, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στη Σύρο.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας

Κατά τη διάρκεια της τελετής, συγγενείς και φίλοι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους. Με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρέτησαν  και τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.

Η συγκινητική τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με τους οικείους της να την συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία. 

Σύρος: Καρέ καρέ όσα έγιναν με τη διασώστρια πριν βρεθεί μαχαιρωμένη

Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας

Σύρος: Ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη

Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

*φωτογραφίες: INTIME 
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