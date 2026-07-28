Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο

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Ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά συχνά παραμελημένα εξαρτήματα του εξοπλισμού κάθε οχήματος, είναι το φαρμακείο. Παρόλο που πολλοί οδηγoί το θυμούνται μόνο ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών ή της διεξαγωγής κάποιου ελέγχου, η παρουσία ενός πλήρως ενημερωμένου και πιστοποιημένου κιτ πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε μια στιγμή ανάγκης.

Τι πρόστιμο προβλέπεται για τους οδηγούς χωρίς το φαρμακείο αυτοκινήτου

Το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει και με βάση το επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πρότυπο δοκιμών του 2022, το φαρμακείο του οχήματος πρέπει πλέον να περιέχει 16 πιστοποιημένα προϊόντα.

Η αλλαγή αυτή ισχύει για όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) που κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για να είναι σίγουρος ο καταναλωτής ότι η συσκευασία που αγοράζει καλύπτει τις νόμιμες προδιαγραφές, θα πρέπει να φέρει την αντίστοιχη ένδειξη πιστοποίησης εξωτερικά στο τσαντάκι, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμη και στον έλεγχο της Τροχαίας.

Ανάμεσα στο βασικό υγειονομικό υλικό, ξεχωρίζουν δύο νέα είδη που δεν υπήρχαν στις παλαιότερες συνθέσεις:

  • Άοπλες Γάζες: Εξειδικευμένες γάζες για την ασφαλή περιποίηση τραυμάτων.
  • Ειδικό Φύλλο για Εγκαύματα: Πρόκειται για μια μεγάλη γάζα ειδικής κατασκευής, η οποία τοποθετείται πάνω στο δέρμα σε περίπτωση εγκαύματος ή τριβής (π.χ. μετά από σύγκρουση ή πτώση), εμποδίζοντας το υλικό να κολλήσει πάνω στις πληγές.

Αναλυτικά η Λίστα του φαρμακείου αυτοκινήτου

Εκτός από τα δύο νέα προϊόντα, το πιστοποιημένο φαρμακείο περιλαμβάνει:

  • Ισοθερμική κουβέρτα (Θερμική & Ψύξης): Μια πολύ μικρή, αναδιπλούμενη συσκευασία διπλής χρήσης. Απωθεί τις ακτίνες του ήλιου ή διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή σε περιπτώσεις σοκ ή υποθερμίας.
  • Μάσκα προστασίας
  • Αιμορραγικούς επιδέσμους σε διάφορα μεγέθη για την άμεση αντιμετώπιση αιμορραγιών
  • Ελαστικούς επιδέσμους & ταινίες στερέωσης (λευκοπλάστη)
  • Ψαλίδι κοπής (κατάλληλο ακόμα και για ρούχα)
  • Προστατευτικά γάντια μια χρήσης
  • Εικονογραφημένες οδηγίες χρήσεως σε διάφορες γλώσσες, ώστε ο καθένας να μπορεί να παρείχει πρώτες βοήθειες ακόμα κι αν δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις.

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Πόσο Κοστίζει και Πού Βρίσκονται οι Τιμές στην Αγορά

Στην αρχή της εφαρμογής του μέτρου, οι τιμές είχαν σημειώσει απότομη άνοδο λόγω της υψηλής ζήτησης και της έλλειψης επαρκούς στοκ. Πλέον, όμως, η αγορά έχει ομαλοποιηθεί πλήρως και υπάρχει επάρκεια προϊόντων.

Το κόστος για ένα πλήρες, πιστοποιημένο φαρμακείο αυτοκινήτου κυμαίνεται σήμερα από 8 έως 15-20 ευρώ, καθιστώντας το μια προσιτή επένδυση για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.

Πρόστιμο και Παράταση: Τι Ισχύει με τους Ελέγχους

Αν και η ύπαρξη φαρμακείου είναι ουσιαστικό μέτρο αυτοπροστασίας, η νομοθεσία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ σε περίπτωση που το όχημα δεν διαθέτει το προβλεπόμενο κιτ.

Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των οδηγών αλλά και της αγοράς, έχει δοθεί παράταση έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Το χρονικό αυτό περιθώριο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προμηθευτούν έγκαιρα το σωστό εξοπλισμό χωρίς βιασύνη, αλλά και χωρίς να το αφήσουν για την τελευταία στιγμή.

Ημερομηνία Λήξης και Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

Δεν αρκεί απλώς να υπάρχει ένα φαρμακείο στο πορτ-μπαγκάζ. Είναι απαραίτητο:

  • Να ελέγχουμε τις ημερομηνίες λήξης: Τα αναλώσιμα υλικά (όπως οι γάζες και οι επιδεσμοι) χάνουν την αποστείρωσή τους με την πάροδο του χρόνου και πρέπει να αντικαθίστανται.
  • Να ανοίγουμε τη συσκευασία εκ των προτέρων: Κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει τι περιέχει το τσαντάκι και πώς χρησιμοποιείται το κάθε υλικό, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος σε μια έκτακτη ανάγκη.
  • Ενίσχυση για τις διακοπές: Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι χρήσιμο να προσθέτουμε στο βασικό κιτ καθημερινά φάρμακα, όπως αντισταμινικά για τσιμπήματα, παυσίπονα ή αλοιφές για εγκαύματα.
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