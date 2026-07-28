Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο της Ιαπωνίας, λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ.

«Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία», όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση NHK ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου.

Japan: NHK reports an explosion at Aeon Mall Kumamoto in Kashima Town, Kumamoto Prefecture. Firefighters received multiple reports of an explosion sound followed by white smoke rising from the shopping centre around 6 PM.



No information on casualties. pic.twitter.com/dvNXFTjlVL — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 28, 2026

Η τοπική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο, χωρίς να μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Ιαπωνία: Μεγάλες καταστροφές από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι...σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

WATCH: Magnitude 6.8 earthquake causes severe damage in Kumamoto, Japan pic.twitter.com/wfEDU5I6QZ — BNO News Live (@BNODesk) July 28, 2026

Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

New Video: Strong 7.1-Magnitude Earthquake Hits Japan, Triggering Tsunami Advisory https://t.co/KBwbv6DYuy pic.twitter.com/mT1kVMHj4q — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

Το NHK μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, μεγάλες ρωγμές στους δρόμους καθώς και ένα εμπορικό τρένο που είχε εκτροχιαστεί. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power, που διευκρίνισε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρίες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δύο καταστροφικούς σεισμούς - έναν μεγέθους 6,5 βαθμών τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 βαθμούς. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών είχε επίσης σημειωθεί στη βόρεια Ιαπωνία στις 25 Ιουνίου, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σημαντικές ζημιές.