Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό μετά τα 7,1R - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

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Πρώτη Δημοσίευση: 28.07.26, 14:12

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην Κουμαμότο, Ιαπωνία, μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ, με αναφορές για πολλούς νεκρούς.
  • Περισσότεροι από 50 τραυματίες και αρκετά κτίρια κατέρρευσαν, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε εκτάκτους προειδοποιήσεις για σεισμό σε πολλές επαρχίες του νησιού Κιούσου.
  • Περίπου 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ το αεροδρόμιο Κουμαμότο έκλεισε.
  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής, οι οποίοι λειτουργούν κανονικά.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο της Ιαπωνίας, λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ.

«Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία», όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS. 

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση NHK ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου. 

 

 

Η τοπική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο, χωρίς να μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για πιθανές ζημιές ή θύματα.

 

 

Ιαπωνία: Μεγάλες καταστροφές από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι...σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

 

 

Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

 

 

Το NHK μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, μεγάλες ρωγμές στους δρόμους καθώς και ένα εμπορικό τρένο που είχε εκτροχιαστεί. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

 

 

Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power, που διευκρίνισε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.

 

 

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρίες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δύο καταστροφικούς σεισμούς - έναν μεγέθους 6,5 βαθμών τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 βαθμούς. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών είχε επίσης σημειωθεί στη βόρεια Ιαπωνία στις 25 Ιουνίου, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σημαντικές ζημιές.

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