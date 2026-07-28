ΑΕΚ: Καμία σχέση με Κάνγκουα ο Μάγερ

Σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ όλα τα λεφτά ήταν μετά την λήξη του οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος ...ξανά-φώναξε πως χρειάζεται επειγόντως μέσους! Τους...έβγαλε και φωτογραφία μάλιστα. Ενα μεσοεπιθετικό, υβριδικό χαφ, να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση! Δηλαδή έναν...Κάνγκουα και έναν... Πινέδα"! Τόσο απλά. Τι εννοώ; Πως ο Κάνγκουα αποτελούσε την Νο 1 επιλογή στη πρώτη περίπτωση, δεν ήταν δηλαδή σε καμία περίπτωση ο "αντι-Πινέδα" (όπως παρουσιαζόταν από κάποιους). Ο "αντι-Πινέδα" θα είναι η 2η περίπτωση/μεταγραφή - φωτογραφία που έδωσε ο Νίκολιτς!

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