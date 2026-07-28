Με μια δημόσια ανάρτηση στα social media, η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του. Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί ένα κολάζ με κοινές τους φωτογραφίες και να συνοδεύσει την ανάρτηση με τη φράση: «Χρόνια πολλά».

Η κίνηση αυτή ήρθε από τις πρώτες ώρες της ημέρας, όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεχόταν ευχές από φίλους, συνεργάτες και πρόσωπα του στενού του κύκλου. Ανάμεσα σε όσους τού έστειλαν δημόσιο μήνυμα ήταν κι η σύντροφός του, με την οποία διατηρεί σχέση από το 2017.

Στις εικόνες που δημοσίευσε η Κατερίνα Γερονικολού, το ζευγάρι εμφανίζεται σε στιγμές από ταξίδια και διακοπές, με χαλαρή διάθεση και κοινές αναμνήσεις που αποτυπώθηκαν στο φωτογραφικό κολάζ.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη /Φωτογραφία Instagram

Η όμορφη και ταλαντούχας ηθοποιός διάλεξε αγαπημένες φωτογραφίες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τις ανάρτησε στους διαδικτυακούς της φίλους με μια σύντομη, προσωπική ευχή. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης επικεντρώθηκε σε κοινές στιγμές του ζευγαριού και στη μέρα των γενεθλίων του ηθοποιού.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού προστέθηκε στις δημόσιες ευχές που δέχθηκε ο ηθοποιός για τα 45α γενέθλιά του. Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η επιλογή κοινών φωτογραφιών από προσωπικές στιγμές και η λιτή διατύπωση του μηνύματος.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κι η Κατερίνα Γερονικολού συμμετέχουν στην παράσταση Του Αγοριού Απέναντι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1981 στη Ζυρίχη. Έχει ελληνική καταγωγή, μεγάλωσε στο χωριό Γαλατάς Μεσολογγίου και αργότερα στην Πάτρα, ενώ κατάγεται από το Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.

Το 1999, σε ηλικία 18 ετών, μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή "Ίασμος" του Βασίλη Διαμαντόπουλου, από όπου αποφοίτησε. Στην πορεία ακολούθησε καριέρα ως ηθοποιός και παρουσιαστής.