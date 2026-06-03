O Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Άλσος με την παράσταση των Ρέππα-Παπαθανασίου Του αγοριού απέναντι.

Σε μια χαλαρή συζήτηση στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη μαγεία του θεάτρου, τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που τον καθόρισαν, αλλά και την κοινή καθημερινότητα με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, εντός κι εκτός σκηνής.

Η ανεμελιά των παιδικών χρόνων

Για τον ηθοποιό, τα ωραιότερα καλοκαίρια κρύβονται στην εποχή της απόλυτης αθωότητας. Αναπολεί τα χρόνια μέχρι τα δεκαοκτώ του, τότε που ο χρόνος κυλούσε με άλλους ρυθμούς, μακριά από τις σκοτούρες της ενήλικης ζωής. «Ήταν λίγο πιο αθώα, πιο ανέμελα, που δεν είχες να πληρώσεις λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφωνίας, νερού, φορολογίες και δεν είχες υποχρεώσεις. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι ο χρόνος περνούσε πολύ πιο αργά τότε», είπε.

Παρά το γεγονός ότι ως παιδιά όλοι βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε, με το γνωστό του χιούμορ δήλωσε: «Εγώ γέροντας μεγάλωσα, έτσι κι αλλιώς. Γέροντας γεννήθηκα ψυχο-ψυχικά, οπότε δεν είχα ποτέ θέμα. Γιατί πάντα ήμουνα της ηρεμίας. Δεν ήμουνα ποτέ της δράσης και του τρεξίματος».

Η συνύπαρξη με την Κατερίνα Γερονικούλου

Στο θεατρικό σανίδι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συναντιέται ξανά με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικούλου. Όταν η κουβέντα πηγαίνει στους χαρακτήρες των συναδέλφων του και στο ποιος μπορεί να είναι ο πιο γκρινιάρης, ο ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν γκρίνιες, αλλά ξεχωρίζει τη σύντροφό του για τον επαγγελματισμό της.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δουλεύει συχνά με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Απαιτητική είναι η Κατερίνα Γερονικούλου, πάρα πολύ απαιτητική. Στα πάντα. Θέλει να είναι οργανωμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια... Η Κατερίνα κάνει μάχη στη μάχη για τα πάντα, για τα πάντα, για τα πάντα. Αλλά είναι καλό, είναι θετικό. Γιατί είναι απίστευτα επαγγελματίας και πειθαρχημένη».

Οι δυο τους πλέον επικοινωνούν με έναν δικό τους, σχεδόν τηλεπαθητικό κώδικα, με ελάχιστα λόγια. Αντίθετα με άλλα ζευγάρια που επιλέγουν να αφήνουν τη δουλειά έξω από το σπίτι, εκείνοι συζητούν τα πάντα, εκφράζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες τους.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, όταν η καθημερινότητα μοιράζεται ανάμεσα σε ένα καθημερινό σίριαλ και το θέατρο, η δουλειά γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους και δεν έχει νόημα να την κρύβουν.

Με την παράσταση να ξεκινάει το ταξίδι της στις 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανυπομονεί ήδη για τις λίγες μέρες ξεκούρασης τον Αύγουστο. Το πλάνο του παραμένει πιστό στην εσωτερική του ανάγκη για γαλήνη: μπύρες, χαλάρωση στο Ιόνιο και, όπως λέει με χιούμορ, να πιει το χαμομήλι του και να πέσει για ύπνο «σαν γέροντας», έτοιμος να γεμίσει τις μπαταρίες του για τον χειμώνα που έρχεται.

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου