Τσιμιτσέλης για Γερονικολού: «Είναι πολύ ωραίο να δουλεύουμε μαζί»

Όσα είπε ο ηθοποιός αποκλειστικά στην κάμερα του Star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.06.26 , 14:30 Λαχταριστά corn dogs: Εύκολη και γρήγορη συνταγή για street food στο σπίτι!
03.06.26 , 14:29 Pirelli: Ιστορία και λάμψη στο GP Μονακό
03.06.26 , 14:18 Κρήτη: Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια ο δολοφόνος της Ράνιας
03.06.26 , 14:14 Καλαμάτα: «Τα παιδιά είναι ανήσυχα και στεναχωρημένα»
03.06.26 , 14:09 Δραγούμη: «Εμένα με κυριεύουν οι αναμνήσεις μου…»
03.06.26 , 14:07 Άγγελος Αντωνόπουλος: «Εδώ και τέσσερα χρόνια δε δεχόταν κανέναν στο σπίτι»
03.06.26 , 14:04 Κορυδαλλός: Υπό έλεγχο οι φωτιά στο διαμέρισμα
03.06.26 , 14:00 Βάλε στο πρόγραμμά σου 10 ώρες άσκησης την εβδομάδα και δες διαφορά
03.06.26 , 13:48 Άγιος Δημήτριος: «Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο που παίζαμε μαζί μπάλα»
03.06.26 , 13:35 Τσιμιτσέλης για Γερονικολού: «Είναι πολύ ωραίο να δουλεύουμε μαζί»
03.06.26 , 13:15 Πώς να φτιάξεις τέλεια corn dogs στο σπίτι - Δες τη συνταγή του Χάρη
03.06.26 , 12:58 Renault και Dacia: Τι νέο φέρνουν στην Θεσσαλονίκη
03.06.26 , 12:55 Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Καρκίνο έως τις 9/8 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
03.06.26 , 12:49 Αχτσιόγλου: «Καμία επαφή με Τσίπρα από το 2023»
03.06.26 , 12:43 Άγγελος Αντωνόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός
MasterChef: Η τέλεια αντιγραφή πιάτου! «Βροχή» τα δεκάρια από τους κριτές
Στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: Υπεβλήθη σε επέμβαση
Άγγελος Αντωνόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε ποιον λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα
Καλαμάτα: «Είχαμε καταστρώσει μαζί σχέδιο φυγής από τον σύζυγό της»
Εγκαίνια Δημοτικού Πάρκου «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στην Κηφισιά
MasterChef: Σαμ ή Πέτρος; Ποιος αποχώρησε λίγο πριν τη «Μητέρα των Μαχών»;
Συγκίνηση στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά - Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος με την παράσταση "Του αγοριού απέναντι".
  • Αναπολεί τα ανέμελα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας, χωρίς υποχρεώσεις.
  • Συνεργάζεται ξανά με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, και την χαρακτηρίζει επαγγελματία και απαιτητική.
  • Η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει ανοιχτές συζητήσεις για τη δουλειά, καθώς η εργασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.
  • Ανυπομονεί για λίγες μέρες ξεκούρασης τον Αύγουστο, με σχέδια για χαλάρωση στο Ιόνιο.

O Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Άλσος με την παράσταση των Ρέππα-Παπαθανασίου Του αγοριού απέναντι.

Τσιμιτσέλης: «Δεν ήταν δικό μου λάθος, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση»

Σε μια χαλαρή συζήτηση στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη μαγεία του θεάτρου, τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που τον καθόρισαν, αλλά και την κοινή καθημερινότητα με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, εντός κι εκτός σκηνής.

Τσιμιτσέλης για Γερονικολού: «Είναι πολύ ωραίο να δουλεύουμε μαζί»

Η ανεμελιά των παιδικών χρόνων

Για τον ηθοποιό, τα ωραιότερα καλοκαίρια κρύβονται στην εποχή της απόλυτης αθωότητας. Αναπολεί τα χρόνια μέχρι τα δεκαοκτώ του, τότε που ο χρόνος κυλούσε με άλλους ρυθμούς, μακριά από τις σκοτούρες της ενήλικης ζωής. «Ήταν λίγο πιο αθώα, πιο ανέμελα, που δεν είχες να πληρώσεις λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφωνίας, νερού, φορολογίες και δεν είχες υποχρεώσεις. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι ο χρόνος περνούσε πολύ πιο αργά τότε», είπε.

Παρά το γεγονός ότι ως παιδιά όλοι βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε, με το γνωστό του χιούμορ δήλωσε: «Εγώ γέροντας μεγάλωσα, έτσι κι αλλιώς. Γέροντας γεννήθηκα ψυχο-ψυχικά, οπότε δεν είχα ποτέ θέμα. Γιατί πάντα ήμουνα της ηρεμίας. Δεν ήμουνα ποτέ της δράσης και του τρεξίματος».

Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τη γιορτή του

Η συνύπαρξη με την Κατερίνα Γερονικούλου

Στο θεατρικό σανίδι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συναντιέται ξανά με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικούλου. Όταν η κουβέντα πηγαίνει στους χαρακτήρες των συναδέλφων του και στο ποιος μπορεί να είναι ο πιο γκρινιάρης, ο ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν γκρίνιες, αλλά ξεχωρίζει τη σύντροφό του για τον επαγγελματισμό της.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δουλεύει συχνά με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δουλεύει συχνά με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Απαιτητική είναι η Κατερίνα Γερονικούλου, πάρα πολύ απαιτητική. Στα πάντα. Θέλει να είναι οργανωμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια... Η Κατερίνα κάνει μάχη στη μάχη για τα πάντα, για τα πάντα, για τα πάντα. Αλλά είναι καλό, είναι θετικό. Γιατί είναι απίστευτα επαγγελματίας και πειθαρχημένη».

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»

Οι δυο τους πλέον επικοινωνούν με έναν δικό τους, σχεδόν τηλεπαθητικό κώδικα, με ελάχιστα λόγια. Αντίθετα με άλλα ζευγάρια που επιλέγουν να αφήνουν τη δουλειά έξω από το σπίτι, εκείνοι συζητούν τα πάντα, εκφράζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες τους.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, όταν η καθημερινότητα μοιράζεται ανάμεσα σε ένα καθημερινό σίριαλ και το θέατρο, η δουλειά γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους και δεν έχει νόημα να την κρύβουν. 

Με την παράσταση να ξεκινάει το ταξίδι της στις 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανυπομονεί ήδη για τις λίγες μέρες ξεκούρασης τον Αύγουστο. Το πλάνο του παραμένει πιστό στην εσωτερική του ανάγκη για γαλήνη: μπύρες, χαλάρωση στο Ιόνιο και, όπως λέει με χιούμορ, να πιει το χαμομήλι του και να πέσει για ύπνο «σαν γέροντας», έτοιμος να γεμίσει τις μπαταρίες του για τον χειμώνα που έρχεται.

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
 |
ΘΕΑΤΡΟΣ ΑΛΣΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
 |
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top