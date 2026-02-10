Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»

Ποιος θα τον αντικαταστήσει προσωρινά στο Όπου υπάρχει Ελλάδα

Τον Γιάννη Τσιμιτσέλη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος, με τον ηθοποιό να μιλάει για το νέο του τηλεπαιχνίδι, το The Quiz with Balls στον ΣΚΑΪ.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»

Αρχικά αποκάλυψε ότι τον Μάρτιο, από 7 έως 15 Μαρτίου θα είναι στο Βέλγιο για να κάνει τα γυρίσματα συνολικά 13 επεισοδίων, χωρίς να ξέρει πότε θα προβληθεί το παιχνίδι.

«Όσο θα λείπετε εσείς, θα σας αντικαταστήσουν ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζυ Λαζάρου;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για την εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα. «Είναι κάτι το οποίο το ξέρω, θα είναι λίγες οι μέρες, θα γίνει μία εσωτερική αντικατάσταση λογικά. Κοίτα είναι πιθανό, και τα παιδιά έχουνε καθίσει όταν ήμουνα κι εγώ Ελβετία, την άλλη φορά ο Δημήτρης είχε καθίσει όταν ήμουνα άρρωστος και δεν ήμουνα στην εκπομπή. Λογικά ναι, είναι μία πιθανή λύση γιατί είναι δοκιμασμένη και πετυχημένη», απάντησε.

Κώστας Τσουρός: Η μειωμένη διάρκεια της εκπομπής του κι η ενημέρωση

Είχε δεύτερες σκέψεις σε σχέση με το ΣΚΑΪ; «Η δική μας εκπομπή απ' την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι τώρα, δεν έχει υποστεί κάποια αλλοίωση. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι, πηγαίνουμε μια χαρά, το ευχαριστιόμαστε και νομίζω περνάει καλά κι ο κόσμος», ξεκαθάρισε. Είναι φέτος γενικά ή τα τελευταία χρόνια τα πράγματα στην τηλεόραση πιο άγρια σε σχέση με το πώς ήτανε παλιά; «Πάντα η τηλεόραση ήταν άγρια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο», απάντησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.  

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δε γνωρίζει ακριβώς για τις αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού:«Όχι, προς το παρόν δεν έχω ακούσει ότι θα επηρεάσει κάπου εμάς. Αν θα... δεν ξέρω, αν θα αυξηθεί η ώρα μας ή όχι... δε νομίζω»,

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
THE QUIZ WITH BALLS
 |
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ
