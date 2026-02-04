«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»

Όσα είπαν Συρίχα και Ανδρικοπούλου για το τηλεοπτικό σκηνικό και τις αλλαγές στον Ant1/ βίντεο Happy Day

Για το τηλεοπτικό σκηνικό στον Ant1 και τις αλλαγές στις εκπομπές του καναλιού μίλησαν η Τζώρτζια Συρίχα και η Ναταλία Ανδρικοπούλου.

Ειδικότερα, η Τζώρτζια Συρίχα αποκάλυψε πως «το Ρουκ Ζουκ στον Ant1 θα μπει στον πάγο για δύο χρόνια» και πως η «Ζέτα Μακρυπούλια είναι ενοχλημένη με την αλλαγή ώρας».

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος μιλώντας στο Happy Day, «πήγε ο Πέτρος Κουσουλός κι έφερε νούμερα στον Ant1, αλλά εκτόπισε βάσει προγράμματος και τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχει ενοχληθεί φοβερά με τη μετακίνηση αυτή του παιχνιδιού, που την έριξε πάλι στα μονοψήφια».

Υπενθυμίζεται ότι το τηλεπαιχνίδι με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια προβαλλόταν επί 8 τηλεοπτικές σεζόν στις 15:00. Aπό τη φετινή τηλεοπτική σεζόν προβάλλεται στις 16:15.

Το ίδιο ισχύει και για τον Θάνο Κιούση, όπως είπε, «καθώς το παιχνίδι 5Χ5 πήγαινε σχετικά καλά, προ Κουσουλού».

H αλλαγή στο πρωινό του Σαββατοκύριακου του Ant1

Στην αλλαγή στο πρόσωπο της παρουσίασης της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου στον Ant1 αναφέρθηκε η Ναταλία Ανδρικοπούλου.

«Θεωρώ ότι είναι ικανοποιημένοι στον Ant1 με την Κατερίνα Καραβάτου, με την εξής έννοια: ήταν απενεργοποιημένη τελείως αυτή η ζώνη έναν μήνα και το ξανάπιασε από την αρχή»

«Το πρόβλημα για μένα είναι αλλού ότι η σύνθεση αυτής της παρέας και η Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησαν το καλοκαίρι σαν κάτι καινούριο, φρέσκο και τώρα επανέρχεται και είναι λίγο “ταλαιπωρημένη” στις γωνίες, που είναι κρίμα. Λίγο το “θάμπωσε” το προϊόν ο Αnt1 με αυτούς τους χειρισμούς», συμπλήρωσε.

Για «μεγάλη αστοχία του Ant1» έκανε λόγο και η Τζώρτζια Συρίχα.

Όπως εξήγησε: «Όλα τα ίδια ακριβώς έμειναν όπως ήταν όταν ήταν η Ελένη Τσολάκη. Τι άλλαξε σε αυτή την εκπομπή; Το σκηνικό στο πλατό πήγε από δεξιά-αριστερά, προστέθηκε η Μαρία Αντωνά, όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν στους θέσεις τους, που σημαίνει ότι μας ενοχλούσε εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, η Ελένη Τσολάκη».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία σημείωσε ότι «Είναι παράδοξο αυτό το οποίο έχει κάνει φέτος ο Αnt1. δεν το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω, η αιτία είναι ότι διαφορετικά στελέχη μέσα στο κανάλι αυτό στήριζαν διαφορετική παρουσιάστρια, ο ένας ας πούμε επέμενε για την Ελένη Τσολάκη και μετά πέρασε του άλλου στελέχους η επιθυμία».