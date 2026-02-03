Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της

«Το σκέφτηκα όταν ήμουν 4 -5 μηνών έγκυος»

03.02.26 , 11:39 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
Άριελ Κωνσταντινίδη: Αποκάλυψε το ασυνήθιστο όνομα που θα δώσει στην κόρη της/ Happy Day

H Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία έγινε μαμά στο τρίτο της παιδί τον περασμένο Αύγουστο, μίλησε για τη ζωή στο σπίτι με ένα μωρό και αποκάλυψε το ασυνήθιστο όνομα που θα δώσει στην κόρη της. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»

«Είναι πολύ ωραία. Είμαστε καλά! Είναι λίγο δύσκολα, έχει πολύ τρέξιμο… μια χαρά! Όταν έχεις παιδιά είναι πολύ ωραία, είναι και δύσκολα», είπε η ηθοποιός για τη νέα της καθημερινότητα με την μπέμπα της, μιλώντας στο Happy Day. 

Όσον αφορά στο όνομα που θα δώσει στην κόρη της αποκάλυψε πως αποφάσισε να την πει «Αουρέλια». «Δεν ξέρω, μου ήρθε όταν ήμουν 4-5 μηνών. Ή Αυρήλια. Το έψαξα και μου αρέσει το Αουρέλια, είναι λίγο πιο εύηχο από το Αυρήλια», συμπλήρωσε. 

Η Άριελ Κωνσταντινίδη ποζάρει κρατώντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα σε εκδήλωση προς τιμή του Τ. Βουγιουκλάκη, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Άριελ Κωνσταντινίδη ποζάρει κρατώντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα σε εκδήλωση προς τιμή του Τ. Βουγιουκλάκη, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η είδηση ότι η 53χρονη ηθοποιός και μαμά δίδυμων 8χρονων αγοριών ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2025, όποτε η ηθοποιός είχε ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα σε τιμητική εκδήλωση για τον Τάκη Βουγιουκλάκη. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Εγώ προκάλεσα την εγκυμοσύνη -Δε φοβήθηκα την ηλικία»

Αργότερα, σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε πως ήθελε πολύ να μεγαλώσει την οικογένειά της αποκτώντας ένα ακόμη παιδί και πως δεν υπάρχει μπαμπάς. Τον Ιούνιο του 2025, είχε αποκαλύψει στο vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη ότι έμεινε έγκυος «με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος».

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Χρησιμοποίησα δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος»

Η ηθοποιός γέννησε την κόρη της στις 8 Αυγούστου του 2025. Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες της από το μαιευτήριο. 

Η Άριελ Κωνσταντινίδη αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της/ instagram

Η Άριελ Κωνσταντινίδη αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της/ instagram

Tρεις μέρες μετά τη γέννησή της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε μιλήσει από το μαιευτήριο στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Καλοκαιρινό Ραντεβού». «Είναι υπέροχα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από τη φαντασία. Είναι πάρα πολύ ωραία», είχε πει χαρακτηριστικά 

«Ο λόγος που μίλησα ανοιχτά ήταν για να δώσω έμπνευση στις γυναίκες και να δείξω ότι όλα μπορούν να γίνουν, είναι πώς διαλέγεις να περπατήσεις τη ζωή. Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση... Είναι επιλογή το τι θα κάνεις... Με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες», είχε πει στην ίδια εκπομπή. 

