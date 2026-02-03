Κορυδαλλός: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

STAR.GR
Ελλαδα
Κορυδαλλός: Συναγερμός Για Εξαφάνιση Δύο Παιδιών 5 & 9 Ετών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση της 9χρονης Παναγιώτας Κάτσαρη και της 5χρονης Αθανασίας Καραχάλιου από τον Κορυδαλλό Αττικής. Τα ίχνη τους χάθηκαν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου. 

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι μεγάλη ώστε να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βρεθούν τα ανήλικα κορίτσια.

Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 02/02/2026, και ώρα 15.00, εξαφανίστηκαν οι ανήλικες Παναγιώτα Κάτσαρη και Αθανασία Καραχάλιου, από τον Κορυδαλλό Αττικής και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε σήμερα 02/02/2026 κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, ροζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Η Αθανασία Καραχάλιου έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ, έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

