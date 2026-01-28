Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»

Το μήνυμά της στη Λόρα που αναζητείται ακόμη

Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο Γουδί η 16χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί στον Κορυδαλλό και είχε βγει Amber Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η μικρή, αλλά και οι γονείς της, μίλησαν αποκλειστικά στην κάμερα του STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα. Μάλιστα, το κορίτσι απευθύνει μήνυμα στη Λόρα, που έχει φύγει από το σπίτι της και αναζητείται εδώ και εβδομάδες.

«Φοβήθηκα πάρα πολύ και στο σπίτι που έμενα δεν ένιωθα και ασφαλής», λέει η 16χρονη. 

Βρήκαν κοκαΐνη μέσα σε κράνος σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό

Η δεκαεξάχρονη Ελένη κρατά σφιχτά τα χέρια των γονιών της. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε πολυκατοικία στο Γουδί, όπου είχε κρυφτεί σε μια δεκαεννιάχρονη φίλη της. Είχε φύγει από το σπίτι της στον Κορυδαλλό λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, γιατί, όπως είπε, αισθανόταν πιεσμένη.

Κορυδαλλός: «Ανέβηκα στη σκεπή και κατέβηκα με σκάλα»

Κορυδαλλός: «Ανέβηκα στη σκεπή και κατέβηκα με σκάλα»

«Θα μπορούσα να πέσω, ήμουν πάνω στη σκεπή και κατέβηκα με τη σκάλα. Είχαν σκιστεί τα ρούχα μου», προσθέτει. 

Με τη σειρά της, η μητέρα της προσθέτει: «Έφυγε γενικότερα για τον λόγο ότι εμείς της είχαμε περιορίσει λιγάκι τις ελευθερίες της. Έβγαινε με ένα αγόρι, τον..., και επειδή την ψάχναμε πολλές μέρες, γενικότερα είπαμε να μπει σε ένα πρόγραμμα και αυτό στην Ελένη δεν άρεσε, οπότε η Ελένη αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Τη βρήκαμε μετά από τις τελευταίες κινήσεις από το προφίλ που είχε η φίλη της».

Όσο περνούσαν οι ημέρες, η 16χρονη άρχισε να αντιλαμβάνεται το λάθος της.

Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου

«Έκλαιγα πάρα πολύ και σκεφτόμουν από τη μία να πάρω τηλέφωνο, από την άλλη φοβόμουν», λέει στην κάμερα του Star. 

Το μήνυμα της Ελένης στη Λόρα που αναζητείται ακόμη 

Το μήνυμα της Ελένης στη Λόρα που αναζητείται ακόμη 

Η δεκαεξάχρονη, ασφαλής πλέον στην αγκαλιά της οικογένειάς της, στέλνει μήνυμα στη Λόρα, που δεν έχει βρεθεί ακόμη.

«Λόρα, σου προτείνω να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου, γιατί βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους που σε αγαπάνε».

Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο

Τέλος, ο πατέρας της προσθέτει: «Να μιλήσουν πολύ με το παιδί τους και να κάνουν τα πάντα να τη βρουν, και να δείξουν αγάπη και να συζητήσουν με ειδικούς. 

