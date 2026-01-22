Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου

Τι λένε μάρτυρες για τη φίλη της Λόρας. Τι τους είχε πει / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Το μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζεται. Οι αστυνομικοί εστιάζουν σε μια κοπέλα που γνωρίστηκε με τη Λόρα το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια άγνωστη φίλη της Λόρα, που ονομάζεται Άννα. Έχει ουκρανική καταγωγή, είναι 18 ετών και μένει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου. Τη γνώρισε το καλοκαίρι, όταν η νεαρή ταξίδεψε στην Πάτρα για διακοπές. Και οι δύο μιλούν τη ρωσική γλώσσα.

«Είναι από Ουκρανία και μιλάει ρώσικα. Επειδή και η Λόρα μιλάει ρώσικα. Η Λόρα το καλοκαίρι είχε γνωρίσει κάποιο κορίτσι γύρω στα 18. Οι φίλες της έχουν πει κάποιες πληροφορίες ότι το κορίτσι το λένε Άννα. Είναι 18 χρονών. Μίλαγε στις φίλες της για κάποιο κορίτσι που είχε βρει και μιλάει ρώσικα», ανέφερε μάρτυρας στο Star.

Μάλιστα, όπως είχε αναφέρει η Λόρα στις φίλες της, η Άννα είχε γνωρίσει και τους γονείς της, την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, δε συμπάθησαν οι γονείς της.

Το κορίτσι, λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, είχε μιλήσει ξανά στις φίλες της για την Άννα: «Μία μέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μια βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει και για μια φίλη της, 18 χρονών, που τη λένε Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα», δήλωσε μάρτυρας.

Εξαφάνιση Λόρας: Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φίλη της Άννα

Η ασφάλεια εξετάζει αυτή την πληροφορία. Πράγματι προκύπτει ότι η αναφορά στην Άννα ήταν συχνή, όμως αυτό που δημιουργεί ερωτήματα είναι πώς κανείς δεν την είχε δει ενώ άκουγαν για εκείνη από το καλοκαίρι. Οι γονείς της Λόρα δε θυμούνται την ύπαρξη της Άννας.

Δύο ενδεχόμενα εξετάζονται από την αστυνομία:

η Λόρα να έπλασε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες

η νεαρή υπάρχει και γι' αυτό η Λόρα διέγραψε τα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές απάντησαν στην ΕΛ.ΑΣ για τη μαρτυρία της γυναίκας που υποστηρίζει ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό στο Βερολίνο. Η ταυτοποίηση δεν μπορεί να γίνει, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στον προαστιακό διαγράφεται μέσα σε 48 ώρες.

