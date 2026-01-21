Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο

«Καθόταν λίγο πίσω από μένα, από την απέναντι πλευρά»

21.01.26 , 15:25 Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (21/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον αλλά και ερωτήματα στις Αρχές. Πρόκειται για τη μαρτυρία της κυρίας Ιωάννας, η οποία υποστηρίζει ότι είδε το κορίτσι στο Βερολίνο.

Η κυρία Ιωάννα μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας με λεπτομέρειες όσα θυμάται από το περιστατικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ναι, 13 του μήνα, δηλαδή την περασμένη Τρίτη, ξέρω περίπου και την ώρα». Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι το κορίτσι βρισκόταν σε τρένο στο Βερολίνο και καθόταν λίγο πιο πίσω της. «Καθόταν λίγο πίσω από μένα, από την απέναντι πλευρά και γύρισε το κεφάλι μου. Κοίταξα, έμοιαζε πολύ με τη Λόρα», είπε.

Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι στο Βερολίνο. Έλεγε "Δεν επιστρέφω"»

Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο

Σύμφωνα με την ίδια, το κορίτσι μιλούσε δυνατά στο κινητό της τηλέφωνο στα γερμανικά. «Αυτό που άκουσα να λέει ήταν ότι να τον χωρίσει, δεν επιστρέφω τίποτα, δεν επιστρέφω πίσω», ανέφερε, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για την ακριβή διατύπωση. Η εμφάνισή της, όπως είπε, ταίριαζε με την περιγραφή: «Σκούρα ρούχα, σκούρα ρούχα και ήταν καλυμμένο το κεφάλι, είχε σκουφάκι και κουκούλα».

Η κυρία Ιωάννα παραδέχτηκε ότι, αν και γνώριζε για την εξαφάνιση, δεν συνέδεσε άμεσα το περιστατικό. Όπως αποκάλυψε, «χθες το μεσημέρι με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι μπορεί να ξαναχρειαστεί να καταθέσω», επιβεβαιώνοντας ότι η γερμανική αστυνομία έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί της και έχει λάβει τα στοιχεία της.

Λόρα: Η συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις μαρτυρίες, προσπαθώντας να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ που παραμένει εξαιρετικά σύνθετο.

Εξαφάνιση Λόρα: Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων στη Γερμανία 

Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο

Σημαντικές διευκρινίσεις για το νομικό πλαίσιο προστασίας ανηλίκων στη Γερμανία έδωσε ο δικηγόρος από το Μόναχο, Γιώργος Βλαχόπουλος, με αφορμή το ενδεχόμενο φιλοξενίας εξαφανισμένου παιδιού σε δομή της χώρας.

Όπως εξήγησε, «παιδιά πάνω από 12 ετών και σε κάθε περίπτωση πάνω από 15 ετών έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να εμφανιστούν σε μια δομή και να ζητήσουν προστασία». Σε αυτή την περίπτωση, η δομή «είναι υποχρεωμένη αμέσως να ειδοποιήσει δύο παράγοντες», δηλαδή την εισαγγελία και την υπηρεσία ανηλίκων, όχι όμως τους γονείς. «Πάντως είναι σίγουρο ότι η δομή δεν θα ειδοποιήσει τους γονείς ή κάποιον τρίτον», τόνισε.

Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»

Ο κ. Βλαχόπουλος ξεκαθάρισε ότι η φιλοξενία σε δομή δεν γίνεται για ασήμαντους λόγους: «Συνήθως γίνεται κάτι πολύ σοβαρό». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αν υπάρχει διεθνές alert εξαφάνισης, «είναι σίγουρο ότι αρμοδίως θα ασχοληθούν να ενημερώσουν τις αντίστοιχες ελληνικές αρχές».

Όπως σημείωσε, το βασικό κριτήριο των γερμανικών αρχών είναι ένα: «Στη Γερμανία το μέλημα είναι η σωτηρία του παιδιού».

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

