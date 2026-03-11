Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Τροφίμου και Θαλλού, Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης, Αγίων Πιονίου και Σαβίνας και Αγίου Σωφρονίου.

Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.). Κατάγονταν από την πόλη Στρατονίκη ή Στρατονίκεια, που βρισκόταν στην επαρχία Καριάς της Μικράς Ασίας και σήμερα τούρκικα ονομάζεται Αϊδενελλί.

Ευσεβείς χριστιανοί, πήραν τα άγια λείψανα τους και τα έθαψαν σε τόπο Ιερό. Τότε και η γυναίκα του άρχοντα Ασκληπιού, πήγε και ράντισε με μύρα τη θήκη των αγίων λειψάνων και άπλωσε πάνω σ' αυτό πολύτιμο σεντόνι. Τέλος, οι ευλαβείς και πιστοί χριστιανοί συμπατριώτες των Άγιων, Ζώσιμος και Αρτέμιος, πήραν τη θήκη των αγίων λειψάνων και τη μετέφεραν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους Στρατονίκη, και την αποθησαύρισαν ένα μίλι έξω από την πόλη, στην τοποθεσία Λατομεία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Θαλής, Θαλλός, Θαλλή

Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία

Σωφρόνιος, Σωφρόνης

Σωφρονία, Σωφρόνη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:42 και θα δύσει στις 18:28. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 22.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Η Παγκόσμια Ημέρα Υδραυλικών Εγκαταστάσεων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Μαρτίου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (WPC), προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τον σημαντικό ρόλο των υδραυλικών εγκαταστάσεων και να αναδείξει τη συμβολή των υδραυλικών στη δημόσια υγεία.

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι ένα σύστημα σωλήνων, βαλβίδων, εξαρτημάτων, δεξαμενών και άλλων στοιχείων για τη μεταφορά ρευστών σ’ ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της παροχής πόσιμου νερού, της απομάκρυνσης αποβλήτων, της θέρμανσης, του εξαερισμού και του κλιματισμού. Η υδραυλική υποδομή είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και την υγιεινή, επειδή συμβάλλει στην πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό.

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται από τους αρχαίους πολιτισμούς στα δημόσια λουτρά, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι τότε δεν είχαν πρόσβαση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις περιέπεσαν σε αχρηστία μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και παρέμειναν στάσιμες καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και στις αρχές της σύγχρονης ιστορίας. Οι σύγχρονες υδραυλικές εγκαταστάσεις άρχισαν να αναπτύσσονται στις αρχές του 19ου αιώνα λόγω της ανάπτυξης πυκνοκατοικημένων πόλεων που χρειάζονταν συστήματα αποχέτευσης για την πρόληψη επιδημιών.