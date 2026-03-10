Σάκης Τανιμανίδης: Η αθώα ερώτηση της κόρης του και η γλυκιά απάντησή του

Μια τρυφερή και ιδιαίτερα αστεία στιγμή από την καθημερινότητά του με τις δίδυμες κόρες του μοιράστηκε πρόσφατα στα social media ο Σάκης Τανιμανίδης, χαρίζοντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός παρουσιαστής, που συχνά δημοσιεύει στιγμιότυπα από την οικογενειακή του ζωή, κατέγραψε έναν αυθόρμητο διάλογο με τις μικρές του κόρες που γρήγορα έγινε viral.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα κοριτσάκια παρατήρησαν κάτι που τους έκανε εντύπωση: τα άσπρα μούσια του μπαμπά τους. Με την παιδική τους αθωότητα και την αυθόρμητη περιέργεια που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, η μία από τις δύο τον ρώτησε με απόλυτη φυσικότητα:

«Μπαμπά, γιατί άσπρισες;».

Η ερώτηση αυτή προκάλεσε γέλια, αλλά και μια πολύ γλυκιά απάντηση από τον παρουσιαστή, ο οποίος θέλησε να δώσει μια απάντηση γεμάτη συναίσθημα. Στη λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε, ο ίδιος έγραψε με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα: «Γιατί κάποτε δεν ήμουν μπαμπάς. Και τώρα είμαι. Και δε θα το άλλαζα με τίποτα».

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια και αντιδράσεις από τους followers του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν τη γλυκιά στιγμή πατέρα και κόρης. Πολλοί χρήστες έστειλαν καρδιές και όμορφα μηνύματα, ενώ αρκετοί τόνισαν πόσο απολαυστικοί είναι οι αυθόρμητοι διάλογοι με τα παιδιά.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τότε που έγινε πατέρας. Μαζί με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, έχουν αποκτήσει τις δίδυμες κόρες τους, την Αριάνα και τη Φιλίππα, οι οποίες αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Τα δύο κοριτσάκια, που γεννήθηκαν το 2021, έχουν φέρει μεγάλη χαρά στο ζευγάρι και συχνά πρωταγωνιστούν σε στιγμές της καθημερινότητάς τους που μοιράζονται με το κοινό στα social media. Ο παρουσιαστής δεν κρύβει πόσο απολαμβάνει τον ρόλο του πατέρα, ενώ πολλές φορές έχει μιλήσει για τις αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή του.

Νέα τηλεοπτική στέγη

Ο Σάκης Τανιμανίδης εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αρκετές πληροφορίες και ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του γνωστού παρουσιαστή, καθώς υπήρχε έντονη συζήτηση για τη συνεργασία του με τον ANT1 και το αν θα συνεχιστεί κανονικά.

Το παρασκήνιο αναφέρει ότι ο παρουσιαστής δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη της συνεργασίας του με τον ANT1, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον των projects του. Φέρεται μάλιστα ότι το Dragon’s Den δεν αποτελούσε προτεραιότητα στο πρόγραμμα του σταθμού για τη φετινή σεζόν, γεγονός που οδήγησε τον ίδιο να αναζητήσει νέες τηλεοπτικές προοπτικές.