Σάκης Τανιμανίδης: Η αθώα ερώτηση της κόρης του και η γλυκιά απάντησή του

Η ερώτηση για τα γκρίζα μούσια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 00:15 MasterChef: Η τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν την ένωση - Δείτε το trailer
11.03.26 , 00:10 MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
10.03.26 , 23:48 Νίκος Μουτσινάς: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo»
10.03.26 , 23:40 MasterChef: Ποιο ζευγάρι κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Τεστ Δημιουργικότητας;
10.03.26 , 23:29 Σάκης Τανιμανίδης: Η αθώα ερώτηση της κόρης του και η γλυκιά απάντησή του
10.03.26 , 23:12 Πανουσόπουλος: Η κρίση στον γάμο με τη Λιβανού - Είχε φύγει από το σπίτι
10.03.26 , 23:05 Πέθανε ο αστυνομικός που ενημερώθηκε μετά από έναν χρόνο πως είχε καρκίνο
10.03.26 , 22:42 Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»
10.03.26 , 22:31 Θεσσαλονίκη: Τρελή Πορεία ΙΧ Σε Πάρκινγκ - Χτύπησε 9 Αυτοκίνητα
10.03.26 , 22:29 Στεφανία Καλομοίρη: Το βιογραφικό, το Instagram της & η Γη της Ελιάς
10.03.26 , 22:19 Κέλλυ Βρανάκη μετά από χειρουργείο: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»
10.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 10/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.00.000 ευρώ
10.03.26 , 22:05 Στην Αγγλία το B1 Lancer: Αυξάνεται η συμμετοχή των Βρετανών στον πόλεμο
10.03.26 , 22:02 Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί
10.03.26 , 21:50 MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μεταγραφή – έκπληξη: Ο Τανιμανίδης από ANT1 στον ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με τις δίδυμες κόρες του στα social media, όπου η μία ρώτησε γιατί έχει άσπρα μούσια.
  • Η απάντησή του ήταν γεμάτη συναίσθημα, τονίζοντας ότι η πατρότητα έχει αλλάξει τη ζωή του.
  • Τα κορίτσια του, Αριάνα και Φιλίππα, γεννήθηκαν το 2021 και είναι η απόλυτη προτεραιότητά του.
  • Ο παρουσιαστής εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, αναζητώντας νέες τηλεοπτικές προοπτικές μετά από απογοητευτική συνεργασία με τον ANT1.
  • Η ανάρτηση του Τανιμανίδη συγκέντρωσε εκατοντάδες θετικά σχόλια από τους followers του.

Μια τρυφερή και ιδιαίτερα αστεία στιγμή από την καθημερινότητά του με τις δίδυμες κόρες του μοιράστηκε πρόσφατα στα social media ο Σάκης Τανιμανίδης, χαρίζοντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός παρουσιαστής, που συχνά δημοσιεύει στιγμιότυπα από την οικογενειακή του ζωή, κατέγραψε έναν αυθόρμητο διάλογο με τις μικρές του κόρες που γρήγορα έγινε viral.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα κοριτσάκια παρατήρησαν κάτι που τους έκανε εντύπωση: τα άσπρα μούσια του μπαμπά τους. Με την παιδική τους αθωότητα και την αυθόρμητη περιέργεια που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, η μία από τις δύο τον ρώτησε με απόλυτη φυσικότητα:
«Μπαμπά, γιατί άσπρισες;».

Η ερώτηση αυτή προκάλεσε γέλια, αλλά και μια πολύ γλυκιά απάντηση από τον παρουσιαστή, ο οποίος θέλησε να δώσει μια απάντηση γεμάτη συναίσθημα. Στη λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε, ο ίδιος έγραψε με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα: «Γιατί κάποτε δεν ήμουν μπαμπάς. Και τώρα είμαι. Και δε θα το άλλαζα με τίποτα».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια και αντιδράσεις από τους followers του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν τη γλυκιά στιγμή πατέρα και κόρης. Πολλοί χρήστες έστειλαν καρδιές και όμορφα μηνύματα, ενώ αρκετοί τόνισαν πόσο απολαυστικοί είναι οι αυθόρμητοι διάλογοι με τα παιδιά.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τότε που έγινε πατέρας. Μαζί με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, έχουν αποκτήσει τις δίδυμες κόρες τους, την Αριάνα και τη Φιλίππα, οι οποίες αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Τα δύο κοριτσάκια, που γεννήθηκαν το 2021, έχουν φέρει μεγάλη χαρά στο ζευγάρι και συχνά πρωταγωνιστούν σε στιγμές της καθημερινότητάς τους που μοιράζονται με το κοινό στα social media. Ο παρουσιαστής δεν κρύβει πόσο απολαμβάνει τον ρόλο του πατέρα, ενώ πολλές φορές έχει μιλήσει για τις αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή του.

Νέα τηλεοπτική στέγη

Ο Σάκης Τανιμανίδης εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αρκετές πληροφορίες και ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του γνωστού παρουσιαστή, καθώς υπήρχε έντονη συζήτηση για τη συνεργασία του με τον ANT1 και το αν θα συνεχιστεί κανονικά. 

Τανιμανίδης: Η ρήξη με τον ΑΝΤ1 για τους Dragons και η μεταγραφή στον ΣΚΑΪ

Το παρασκήνιο αναφέρει ότι ο παρουσιαστής δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη της συνεργασίας του με τον ANT1, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον των projects του. Φέρεται μάλιστα ότι το Dragon’s Den δεν αποτελούσε προτεραιότητα στο πρόγραμμα του σταθμού για τη φετινή σεζόν, γεγονός που οδήγησε τον ίδιο να αναζητήσει νέες τηλεοπτικές προοπτικές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top