MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»

Οι «οδηγοί» είχαν πάρει θέση στην κουζίνα και περίμεναν τους «ακολούθους» τους, ώστε να ξεκινήσει η δοκιμασία. Αποστολή κάθε ζευγαριού είναι να φτιάξει δύο πανομοιότυπα πιάτα: το πρωτότυπο και το αντίγραφο.

Μόλις ο Σωτήρης Κοντιζάς έδωσε εντολή να περάσουν μέσα οι ακόλουθοι, ο Ανδρέας μπήκε σαν σίφουνας στο πλατό. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος, όμως, τον σταμάτησε. Όταν κοίταξε πίσω του, είδε έκπληκτος ότι είχε σπάσει την τζαμαρία της πόρτας.

MasterChef: Ο Ανδρέας μπήκε σαν «οδοστρωτήρας» και έκανε γυαλιά-καρφιά το πλατό

Όπως ήταν φυσικό, ήθελε να ανοίξει η γη να τον καταπιεί.

«Πάμε να ξεκινήσουμε, βγαίνει η κόρνα και μπαίνει, φίλε, το pitbull μέσα κι ακούμε ένα μπαμ. Γυρνάω και βλέπω σπασμένο τζάμι», αποκάλυψε γελώντας ο Τάσος.

«Βλέπω το γυαλί. Τι έκανε ο τύπος; Θα γίνει μασκότ σε όλη την Ελλάδα αυτό το παιδί, δεν υπάρχει», δήλωσε η Μενεξιά.

MasterChef: Ο Ανδρέας ζήτησε συγγνώμη για τη ζημιά που προκάλεσε

Οι κριτές προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία να τον τρολάρει. «Δεν έχει πεντακοσαρικάκι για τον Ανδρέα», είπε με χιούμορ.

Ο ίδιος, πάντως, ξέρει πως μετά το σημερινό περιστατικό θα γίνει viral σε όλη την Ελλάδα: «Ήρθα με δύναμη. Κατάλαβα ότι η πόρτα δεν είναι τόσο σκληρή όσο εγώ. Θα προσπαθήσω τις επόμενες φορές να μπω λίγο πιο ήρεμος μέσα στην κουζίνα», υποσχέθηκε.

Εκείνος μπορεί να ένιωσε ντροπή, ωστόσο οι υπόλοιποι το διασκέδασαν. «Είχα κατουρηθεί από τα γέλια. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούσα να το κρύψω. Οδοστρωτήρας ο Ανδρέας», σχολίασε με τη σειρά του ο Πάνος, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του.

