Στην Αγγλία το B1 Lancer: Αυξάνεται η συμμετοχή των Βρετανών στον πόλεμο

Ποιες είναι οι δυνατότητές του

Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου (10/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα βομβαρδιστικά B1 Lancer των ΗΠΑ προσγειώθηκαν στη βάση Fairford στη Νότια Αγγλία.
  • Η Ισπανία αρνήθηκε να παραχωρήσει βάσεις, οδηγώντας τους Αμερικανούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο αυξάνεται, αν και δεν συμμετέχει στα πλήγματα κατά του Ιράν.
  • Το B1 Lancer μπορεί να μεταφέρει 57 τόνους εκρηκτικού φορτίου και να πετάξει μέχρι 9.500 χιλιόμετρα.
  • Μπορεί να χτυπήσει υπόγεια καταφύγια και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν με έναν ανεφοδιασμό.

Τα θηριώδη βομβαρδιστικά «Β1» των Ηνωμένων Πολιτειών παίρνουν θέση σε βάση της νότιας Αγγλίας. Ο Άρης Λάμπος εξηγεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι δείχνει η κίνηση αυτή. 

Την Παρασκευή προσγειώθηκε στη βάση Fairford στη Νότια Αγγλία ένα από τα πιο δυνατά όπλα των Αμερικανών. Ήταν η εναλλακτική τους, μιας και η Ισπανία αρνήθηκε να παραχωρήσει τις βάσεις της. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, αλλά βλέπουμε ότι η συμμετοχή του αυξάνεται.

Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Αεροσκάφος Β1 Lancer: Οι Αμερικανοί «ζεσταίνουν» τον «καταστροφέα» καταφυγίων

Αεροσκάφος Β1 Lancer: Οι Αμερικανοί «ζεσταίνουν» τον «καταστροφέα» καταφυγίων

Το B1 Lancer είναι το αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει τις πιο δυνατές διατρητικές βόμβες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, μπορούν να πραγματοποιήσουν πλήγματα σε υπόγεια καταφύγια όπου ενδεχομένως να βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μπορούν να χτυπήσουν υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις και σίγουρα κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Αεροσκάφος Β1 Lancer: Μπορεί να πετάξει μέχρι το Ιράν και να γυρίσει με έναν ανεφοδιασμό 

Αεροσκάφος Β1 Lancer: Μπορεί να πετάξει μέχρι το Ιράν και να γυρίσει με έναν ανεφοδιασμό 

Το αεροσκάφος B1 μπορεί να μεταφέρει περίπου 57 τόνους εκρηκτικού φορτίου και να πετάξει σχεδόν εννιάμισι χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει από την Αγγλία στην καρδιά του Ιράν σε κάτω από 6 ώρες, να χτυπήσει και να επιστρέψει σε ασφαλές έδαφος.

 

 

