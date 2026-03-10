Στην Αγγλία το B1 Lancer: Αυξάνεται η συμμετοχή των Βρετανών στον πόλεμο

Τα θηριώδη βομβαρδιστικά «Β1» των Ηνωμένων Πολιτειών παίρνουν θέση σε βάση της νότιας Αγγλίας. Ο Άρης Λάμπος εξηγεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι δείχνει η κίνηση αυτή.

Την Παρασκευή προσγειώθηκε στη βάση Fairford στη Νότια Αγγλία ένα από τα πιο δυνατά όπλα των Αμερικανών. Ήταν η εναλλακτική τους, μιας και η Ισπανία αρνήθηκε να παραχωρήσει τις βάσεις της. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, αλλά βλέπουμε ότι η συμμετοχή του αυξάνεται.

Αεροσκάφος Β1 Lancer: Οι Αμερικανοί «ζεσταίνουν» τον «καταστροφέα» καταφυγίων

Το B1 Lancer είναι το αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει τις πιο δυνατές διατρητικές βόμβες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, μπορούν να πραγματοποιήσουν πλήγματα σε υπόγεια καταφύγια όπου ενδεχομένως να βρίσκεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μπορούν να χτυπήσουν υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις και σίγουρα κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.

Αεροσκάφος Β1 Lancer: Μπορεί να πετάξει μέχρι το Ιράν και να γυρίσει με έναν ανεφοδιασμό

Το αεροσκάφος B1 μπορεί να μεταφέρει περίπου 57 τόνους εκρηκτικού φορτίου και να πετάξει σχεδόν εννιάμισι χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει από την Αγγλία στην καρδιά του Ιράν σε κάτω από 6 ώρες, να χτυπήσει και να επιστρέψει σε ασφαλές έδαφος.