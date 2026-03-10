Κέλλυ Βρανάκη μετά από χειρουργείο: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Η στιγμή μετά το χειρουργείο που της άλλαξε την οπτική για τη ζωή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 00:15 MasterChef: Η τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν την ένωση - Δείτε το trailer
11.03.26 , 00:10 MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
10.03.26 , 23:48 Νίκος Μουτσινάς: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo»
10.03.26 , 23:40 MasterChef: Ποιο ζευγάρι κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Τεστ Δημιουργικότητας;
10.03.26 , 23:29 Σάκης Τανιμανίδης: Η αθώα ερώτηση της κόρης του και η γλυκιά απάντησή του
10.03.26 , 23:12 Πανουσόπουλος: Η κρίση στον γάμο με τη Λιβανού - Είχε φύγει από το σπίτι
10.03.26 , 23:05 Πέθανε ο αστυνομικός που ενημερώθηκε μετά από έναν χρόνο πως είχε καρκίνο
10.03.26 , 22:42 Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»
10.03.26 , 22:31 Θεσσαλονίκη: Τρελή Πορεία ΙΧ Σε Πάρκινγκ - Χτύπησε 9 Αυτοκίνητα
10.03.26 , 22:29 Στεφανία Καλομοίρη: Το βιογραφικό, το Instagram της & η Γη της Ελιάς
10.03.26 , 22:19 Κέλλυ Βρανάκη μετά από χειρουργείο: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»
10.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 10/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.00.000 ευρώ
10.03.26 , 22:05 Στην Αγγλία το B1 Lancer: Αυξάνεται η συμμετοχή των Βρετανών στον πόλεμο
10.03.26 , 22:02 Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί
10.03.26 , 21:50 MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλλυ Βρανάκη μοιράστηκε την εμπειρία της μετά από χειρουργείο ρουτίνας, τονίζοντας τη σημασία της ευγνωμοσύνης.
  • Ανέφερε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι οι δύσκολες στιγμές μπορούν να αλλάξουν την αντίληψη για την καθημερινότητα.
  • Περιέγραψε τη σημασία των μικρών στιγμών, όπως η πρώτη γουλιά νερού μετά από πολλές ώρες.
  • Εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα τους.
  • Δέχτηκε μηνύματα αγάπης από τους διαδικτυακούς της φίλους και δήλωσε ότι θα επιστρέψει σύντομα.

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της ζωής της επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κέλλυ Βρανάκη, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της ευγνωμοσύνης και της δύναμης που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Με μια ανάρτηση στα social media, η ίδια μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της μετά από ένα χειρουργείο ρουτίνας, περιγράφοντας πώς μια τέτοια δοκιμασία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την καθημερινότητα και όσα θεωρούμε αυτονόητα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι περισσότεροι συνηθίζουν να μοιράζονται μόνο τις ευχάριστες στιγμές της ζωής τους: ταξίδια, βόλτες, επιτυχίες και φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα. Ωστόσο, πολλές φορές αυτά τα χαμόγελα δεν είναι απόλυτα αληθινά.

«Ξέρω ότι εδώ στα social media μοιραζόμαστε τις ευχάριστες στιγμές – ταξίδια, βόλτες, δουλειά – πολλές φορές και με χαμόγελα που δεν είναι αληθινά», έγραψε, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία της έχει μια διαφορετική σημασία.

Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή

«Το χαμόγελο αυτό όμως σε αυτή τη φωτογραφία είναι αληθινό, γιατί ακόμη και μέσα από ένα χειρουργείο ρουτίνας μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι για όλα αυτά που έχεις. Και όσο κλισέ κι αν ακούγεται, τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να το χάσεις».

Η μικρή στιγμή που αποκτά τεράστια αξία

Η Κέλλυ Βρανάκη περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο πώς μια τόσο απλή καθημερινή στιγμή μπορεί να αποκτήσει τεράστια αξία μετά από μια τέτοια εμπειρία.

«Σαν αυτή την πρώτη γουλιά νερό μετά από κοντά στις 16 ώρες που έχεις να πιεις. Σου φαίνεται σαν το πιο νόστιμο πράγμα που έχεις γευτεί ποτέ. Έτσι ακριβώς συμβαίνουν όλα», σημείωσε, δείχνοντας πώς ακόμη και τα πιο μικρά πράγματα μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια δύσκολη στιγμή.

Η ευγνωμοσύνη προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές

Στην ίδια ανάρτηση, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τη φρόντισε, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους.

 

 

«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πραγματικά λειτούργημα και αξίζουν τον απεριόριστο σεβασμό μας», έγραψε συγκινημένη.

Τα μηνύματα αγάπης από τους followers

Φυσικά, δεν ξέχασε και τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης μόλις έμαθαν για την περιπέτεια της υγείας της.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματα που μου έχετε στείλει από χθες. Θα επανέλθω άμεσα δριμύτερη», έγραψε, δείχνοντας ότι ήδη ανακτά τις δυνάμεις της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top