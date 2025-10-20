Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή

Το βιογραφικό της δημοσιογράφου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 15:02 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 15:01 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 14:55 Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό
20.10.25 , 14:48 Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
20.10.25 , 14:48 Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο
20.10.25 , 14:35 Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
20.10.25 , 14:08 Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της
20.10.25 , 13:47 Cash or Trash: Τα τρία μπαλάκια του τένις κι οι τρεις διεκδικητές τους!
20.10.25 , 13:37 Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό του για να σώσει τον γιο του
20.10.25 , 13:04 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
20.10.25 , 13:01 ΕΕ: Τέλος οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου 2026
20.10.25 , 12:55 Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εκτός Buongiorno - Όσα είπε η Φαίη για την απουσία του
20.10.25 , 12:49 Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
20.10.25 , 12:46 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
20.10.25 , 12:45 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»
Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της
Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η Κέλλυ Βρανάκη μιλά για τη νέα της εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δημοσιογράφο Κέλλυ Βρανάκη είδαμε στο σχολιασμό της φετινής Eurovision, ενώ τη νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ παρουσιάζοντας τη νέα της εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ».

Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!

 

 

Γνωρίζοντας την Κέλλυ Βρανάκη - Το βιογραφικό της δημοσιογράφου

  • Γεννήθηκε και μεγαλώσε στην Αθήνα
  • Είναι Αιγόκερως και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @story_kelling
  • Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Μετά τις σπουδές της ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, το digital marketing και τα social media

Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

 

  • Ανέλαβε δεκάδες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, βοηθώντας δυναμικά στην ανάπτυξή τους 
  • Αρχικά εμφανιζόταν κάθε Κυριακή, στην εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Υποφάντη, δίνοντας συμβουλέςπου αφορούσαν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των social media

 

 

  • Από τον Ιανουάριο του 2024 είναι κεντρική παρουσιάστρια στην εκπομπή «ΕΡΤ Backstage», ενώ φέτος παρουσιάζει τη δική της εκπομπή τα σαββατοκύριακα με τίτλο «Τζενeρέισον ΣΚ»
  • Χαρακτηριστικό της είναι η δυναμική προσωπικότητά της και η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην ενημέρωση και στις εξελίξεις της εποχής
  • Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο σκυλάκι της, ονόματι Μιλφέιγ 

 

 

Όσον αφορά στην απόφασή της να αναλάβει το σχολιασμό της φετινής Eurovision, σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι: «Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ΕΡΤ, είμαι τέσσερα χρόνια περίπου, κάλυπτα τα backstage της Eurovision. Δεν έχω ξαναπάει σε αποστολή. Απλά έκανα το backstage της ελληνικής συμμετοχής όσο βρισκόταν στην Ελλάδα. Και τυχόν ξένους εκπροσώπους. Φέτος, έγινε αυτή η πρόταση. Ήξεραν ότι το θέλω. Θεωρώ ότι ήταν κάποια χαρακτηριστικά που τους έκαναν για αυτό και να' μαστε».

 

 

Ενώ για το θεσμό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού είπε ότι: «Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Eurovision, γιατί εκτός ότι είναι ένας μουσικός διαγωνισμός που παρακολουθούμε όλοι, δηλαδή, εγώ προσωπικά την παρακολουθώ από μικρή, συναντώνται διάφοροι πολιτισμοί, τραγουδιστές, είναι ωραίο το κλίμα, είναι ένα ωραίο ρεπορτάζ θεωρώ».

 

 

Ενώ στη νέα ψυχαγωγική εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ», η οποία έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κέλλυ Βρανάκη και η ομάδα της συστήνουν στο ελληνικό κοινό νέες φωνές και αναδεικνύουν τοπικές κουλτούρες, επενδύοντας στον πολιτισμό με σύγχρονη ματιά. Όπως σχολίασε η ίδια δε συνέντευξή της: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι'αυτό το νέο ξεκίνημα. Προς το παρόν νιώθω ότι δεν έχω αυτή την οικειότητα (της ζωντανής εκπομπής. Θεωρώ ότι θέλω λίγο χρόνο να μπω σε όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι είμαστε δυνατή ομάδα και θα πάμε καλά».

Δείτε φωτογραφίες της Κέλλυς Βρανάκη στο Instagram:

 

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΤΖΕΝEΡΕΙΣΟΝ ΣΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top