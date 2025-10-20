Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή

Τη δημοσιογράφο Κέλλυ Βρανάκη είδαμε στο σχολιασμό της φετινής Eurovision, ενώ τη νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ παρουσιάζοντας τη νέα της εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ».

Γνωρίζοντας την Κέλλυ Βρανάκη - Το βιογραφικό της δημοσιογράφου

Γεννήθηκε και μεγαλώσε στην Αθήνα

Είναι Αιγόκερως και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @story_kelling

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Μετά τις σπουδές της ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, το digital marketing και τα social media

Ανέλαβε δεκάδες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, βοηθώντας δυναμικά στην ανάπτυξή τους

Αρχικά εμφανιζόταν κάθε Κυριακή, στην εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Υποφάντη, δίνοντας συμβουλέςπου αφορούσαν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των social media

Από τον Ιανουάριο του 2024 είναι κεντρική παρουσιάστρια στην εκπομπή «ΕΡΤ Backstage», ενώ φέτος παρουσιάζει τη δική της εκπομπή τα σαββατοκύριακα με τίτλο «Τζενeρέισον ΣΚ»

Χαρακτηριστικό της είναι η δυναμική προσωπικότητά της και η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην ενημέρωση και στις εξελίξεις της εποχής

Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο σκυλάκι της, ονόματι Μιλφέιγ

Όσον αφορά στην απόφασή της να αναλάβει το σχολιασμό της φετινής Eurovision, σε συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι: «Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ΕΡΤ, είμαι τέσσερα χρόνια περίπου, κάλυπτα τα backstage της Eurovision. Δεν έχω ξαναπάει σε αποστολή. Απλά έκανα το backstage της ελληνικής συμμετοχής όσο βρισκόταν στην Ελλάδα. Και τυχόν ξένους εκπροσώπους. Φέτος, έγινε αυτή η πρόταση. Ήξεραν ότι το θέλω. Θεωρώ ότι ήταν κάποια χαρακτηριστικά που τους έκαναν για αυτό και να' μαστε».

Ενώ για το θεσμό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού είπε ότι: «Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Eurovision, γιατί εκτός ότι είναι ένας μουσικός διαγωνισμός που παρακολουθούμε όλοι, δηλαδή, εγώ προσωπικά την παρακολουθώ από μικρή, συναντώνται διάφοροι πολιτισμοί, τραγουδιστές, είναι ωραίο το κλίμα, είναι ένα ωραίο ρεπορτάζ θεωρώ».

Ενώ στη νέα ψυχαγωγική εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ», η οποία έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κέλλυ Βρανάκη και η ομάδα της συστήνουν στο ελληνικό κοινό νέες φωνές και αναδεικνύουν τοπικές κουλτούρες, επενδύοντας στον πολιτισμό με σύγχρονη ματιά. Όπως σχολίασε η ίδια δε συνέντευξή της: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι'αυτό το νέο ξεκίνημα. Προς το παρόν νιώθω ότι δεν έχω αυτή την οικειότητα (της ζωντανής εκπομπής. Θεωρώ ότι θέλω λίγο χρόνο να μπω σε όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι είμαστε δυνατή ομάδα και θα πάμε καλά».

Δείτε φωτογραφίες της Κέλλυς Βρανάκη στο Instagram: