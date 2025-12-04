Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!

Το 2025, πολλοί ήταν οι Έλληνες που είχαν μια κοινή απορία και έσπευσαν μαζικά να αναζητήσουν στη Google προκειμένου να τη λύσουν.

Όπως προκύπτει από το Year in Search 2025 της Google, «ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά» αποτέλεσε μια από τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις στην Google αυτή τη χρονιά. Και εμείς σας έχουμε την απάντηση.

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη αποτελείται από 172 γράμματα, 78 συλλαβές και 27 συνθετικά και προέρχεται από την κωμωδία του Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες.

Πρόκειται για τη λέξη λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μονολεκτικά ένα πιάτο. Σκοπός του Αριστοφάνη ήταν να παρουσιάσει με μία λέξη μια πλήρη και σύνθετη συνταγή.

Σημασία και μετάφραση της μεγαλύτερης ελληνικής λέξης

Σύμφωνα με το λεξικό Λίντελ-Σκοτ, η λέξη αναφέρεται σε ένα γεύμα που περιλαμβάνει διάφορες λιχουδιές, όπως ψάρια, κρέας, πουλερικά και διάφορες σάλτσες. Πρόκειται για ένα φρικασέ με τουλάχιστον 16 διαφορετικά υλικά, γλυκά και ξινά, που συνδυάζονται μέσα σε μία σύνθετη μαγειρική δημιουργία.

Η λέξη εμφανίζεται μόνο μία φορά σε ολόκληρη την ελληνική γραμματεία, αποτελώντας άπαξ λεγόμενο.

Στη λατινική γραφή απαρτίζεται από 182 γράμματα και για πολλά χρόνια κατείχε τη θέση της μεγαλύτερης λέξης που έχει καταγραφεί στη λογοτεχνία, σύμφωνα με το Βιβλίο Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες του 1990.

Η χρήση της λέξης στην κωμωδία του Αριστοφάνη

Η λέξη εμφανίζεται στην τελευταία επανάληψη της χορωδίας του έργου, στους στίχους 1169-1175, όταν ο χαρακτήρας Βλέπυρος και το κοινό καλούνται στο πρώτο συμπόσιο που διοργανώνει το νέο σύστημα. Στη μετάφραση του κειμένου, η λέξη αποδίδεται ως:

«πεταλιδογαλοσαλαχοχτάποδοξιδατοπιπερόμυαλομελότυροκοτσιφαγριοπερίστεροτσιχλοκοτόπουλαλαγοστιφάδοτηγανοψαρόφεταπετμεζοκολυμπάδες λαλαγγίτες».

Με αυτόν τον τρόπο, η λέξη συνδυάζει λογοτεχνική υπερβολή, χιούμορ και μαγειρική φαντασία, δημιουργώντας ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας.