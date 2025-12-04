Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η γλυκιά «Θεοφανία», κατά κόσμον Ευαγγελία Καρακατσάνη, από την κωμική σειρά Τα Φαντάσματα.

Η ταλαντούχα ηθοποιός δήλωσε αρχικά στο Breakfast@Star ότι δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση. «Δεν ήθελα, ντρεπόμουν λίγο, φοβόμουν... επειδή δεν είχα καμία επαφή με το θέμα τηλεόραση, το φοβόμουνα», ανέφερε.

«Το "ναι" ήρθε από τον κύριο Λευτέρη Παπαπέτρου (σ.σ. τον σεναριογράφο της σειράς). Να είναι καλά πραγματικά. Μου έστειλε μήνυμα τρομερό... Δηλαδή είχα πάθει σοκ. Ξαφνικά έρχεται ένα μήνυμα: "Είμαι ο Λευτέρης Παπαπέτρου θα ήθελα να μιλήσουμε". Λέω: "Πλάκα κάνει τώρα, τι είναι αυτό τώρα;". Είχε έρθει και με είχε δει στο θέατρο και με ξεχώρισε και μου έστειλε μήνυμα. Αλλά δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά και τον πήρα τηλέφωνο, μιλήσαμε και με συγκίνησε πάρα πολύ. Γιατί ενώ με είχε δει στο θέατρο την προηγούμενη χρονιά, με είχε δει και στις εξετάσεις μου στο Ωδείο Αθηνών, όταν τελείωσα τη σχολή, το 2011. Κι είχε γράψει το όνομά μου και με θυμότανε και συγκινήθηκα», αποκάλυψε.

Πώς ένιωσε όταν πήρε το σενάριο στα χέρια της. «Τρομοκρατήθηκα. Γιατί όταν το διάβασα... Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, εννοείται, αλλά φοβήθηκα ότι μπορεί να βγει η Θεοφανία χαζή και δεν ήθελα. Eίναι ένα αθώο πλάσμα που δεν ξέρει. Εννοώ πώς θα παίξω τώρα αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά απορεί; Προσπάθησα, πήρα μαθήματα από τον γιο μου να πω την αλήθεια», απάντησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει ένα αγοράκι τριών ετών, το οποίο παρακολουθήσε για να εμπνευστεί για τον ρόλο.

«Βγαίνουμε κάθε πρωί και λέμε "καλημέρα Ήλιε!". Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο;», πρόσθεσε η Ευαγγελία Καρακατσάνη.

«Πριν κάνω το παιδί ήμουν πάρα πολύ αγχώδης και με τη δουλειά και να γίνουν όλα τέλεια και να γίνουν όλα όπως πρέπει και αυτά. Λοιπόν, αφού κάναμε το παιδάκι μας με τον Αλέξανδρο, α άντρας μου, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά τη ζωή να την αντιμετωπίζουμε λίγο πιο... σαν να τα βλέπουμε όλα πρώτη φορά. Αυτό μένα με βοήθησε πολύ και στο θέατρο και τη δουλειά μου. Λαχταράω περισσότερο τη δουλειά μου», ξεκαθάρισε.

Όταν η Ελένη Χατζίδου τη ρώτησε, τι της είπε ο σύζυγός της για τον ρόλο, η «Θεοφανία», απάντησε: «Δεν έχει καμία σχέση εκείνος με θέατρο κι αυτά. Καθόλου δεν έχει... δεν είναι ηθοποιός και του αρέσει. Καθόμαστε μαζί και το βλέπουμε και γελάμε και γελάει εκείνος με εμένα που γελάω. Γιατί εγώ όπως βλέπετε γελάω πολύ!».

Κλείνοντας, μίλησε για τα μελλοντικά της σχέδια. Θα συμμετάσχει με την Έλλη Τρίγγου στην παράσταση Αθανασία, που θα ανέβει αρχές Φεβρουαρίου στο Θέατρο Βασιλάκου. Το έχει γράψει η Νεφέλη Μαϊστράλη και σκηνοθετεί ο Θανάσης Ζερίτης. Το έργο είναι επηρεασμένο από την Αγία Αθανασία του Αιγάλεω.

