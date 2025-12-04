O Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και τραγούδησε τις μεγάλες του επιτυχίες στην πλατεία Αριστοτέλους στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Από την ξεχωριστή αυτή στιγμή για τον τραγουδιστή δε θα μπορούσε να λείπει η οικογένειά του: η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η μονάκριβη κόρη τους Ελένη.

Αντώνης Ρέμος: Στη σκηνή με τη 10χρονη κόρη του - Το τρυφερό φιλί

Η κόρη του Αντώνη Ρέμου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέβηκε στη σκηνή με τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μπροστά της. Φυσικά, της έκανε μία τρυφερή αφιέρωση.

«Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος στη 10χρονη κόρη του, Ελένη για την οποία τρέφει μεγάλη αδυναμία.

Δες το τρυφερό στιγμιότυπο:

Υπενθυμίζεται πως ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015 και τρία χρόνια μετά, το 2018, το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η αγάπη του Αντώνη Ρέμου στην Υβόννη Μπόσνιακ συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ», είχε εξομολογηθεί σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Υβόννη Μπόσνιακ.

«Όταν γνώρισα την Υβόννη ήταν όταν ξεκινούσε για μένα ο Γολγοθάς με την ομάδα του Ηρακλή. Μόλις είχα φύγει από την ομάδα κι έμπαινα μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Έχω πληρώσει πολύ ακριβά την επωνυμία. Εκείνο το βράδυ πήγα να πιω ένα ποτό με έναν φίλο μου και, παρόλο που ήμουν χάλια, τελικά βγήκε σε καλό. Είμαστε αχώριστοι, περνάμε τις φάσεις μας, το πιο σημαντικό όμως είναι η αγάπη να συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό» είχε πει αντίστοιχα ο τραγουδιστής για τη σύζυγό του.