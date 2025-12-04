Αντώνης Ρέμος: Στη σκηνή με τη 10χρονη κόρη του - Το τρυφερό φιλί

Η αφιέρωση στην Ελένη του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 10:31 Πλατείες, οδοί και γειτονιές της Αθήνας: Από πού πήραν το όνομά τους;
04.12.25 , 10:19 4 αποτελεσματικές ασκήσεις γλουτών για αρχάριους
04.12.25 , 10:18 Τζέφρι Έπσταϊν: Στα άδυτα της βίλας κολαστήριο
04.12.25 , 10:18 Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
04.12.25 , 10:06 Είδαμε την παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. του Μ. Ιορδάνου με τη Σοφία Καζαντζιάν
04.12.25 , 10:04 VW Smart Deals: Ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV
04.12.25 , 09:45 Τροχαίο Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με εργαζόμενους - Νεκρός ο οδηγός
04.12.25 , 09:42 Η Ελένη Λουκά στο Παλλάς: Μπούκαρε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα
04.12.25 , 09:39 Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
04.12.25 , 09:39 Εκτός εκπομπής η Μαρία Ηλιάκη- Τι είπε ο Κρατερός Κατσούλης
04.12.25 , 09:23 Στα «δύο» η χώρα από τα μπλόκα των αγροτών - Οι επόμενες κινήσεις τους
04.12.25 , 09:03 Γιορτή Αγίας Βαρβάρας: Η Αγία που αποκεφαλίστηκε από τον πατέρα της
04.12.25 , 08:44 Αντώνης Ρέμος: Στη σκηνή με τη 10χρονη κόρη του - Το τρυφερό φιλί
04.12.25 , 08:36 Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Ουρές χιλιομέτρων
04.12.25 , 08:31 Κακοκαιρία BYRON: Ασταμάτητες βροχές για 48 ώρες σε 9 περιοχές
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Αντώνης Ρέμος: Στη σκηνή με τη 10χρονη κόρη του - Το τρυφερό φιλί
Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Τροχαίο Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με εργαζόμενους - Νεκρός ο οδηγός
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στο Λονδίνο μαζί με τον γιο τους, Νικόλα
Κακοκαιρία BYRON: Ασταμάτητες βροχές για 48 ώρες σε 9 περιοχές
Εκτός εκπομπής η Μαρία Ηλιάκη- Τι είπε ο Κρατερός Κατσούλης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: «Όταν γνώρισα την Υβόννη ξεκινούσε ένας Γολγοθάς»/ ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και τραγούδησε τις μεγάλες του επιτυχίες στην πλατεία Αριστοτέλους στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Από την ξεχωριστή αυτή στιγμή για τον τραγουδιστή δε θα μπορούσε να λείπει η οικογένειά του: η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η μονάκριβη κόρη τους Ελένη.

Αντώνης Ρέμος: Στη σκηνή με τη 10χρονη κόρη του - Το τρυφερό φιλί

Η κόρη του Αντώνη Ρέμου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέβηκε στη σκηνή με τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μπροστά της. Φυσικά, της έκανε μία τρυφερή αφιέρωση. 

«Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος στη 10χρονη κόρη του, Ελένη για την οποία τρέφει μεγάλη αδυναμία.

Δες το τρυφερό στιγμιότυπο:

 

@steve.toumpas Ότι πιο όμορφο έχω δει !!! #aremovic #thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος - Steve.89_

 

Υπενθυμίζεται πως ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015 και τρία χρόνια μετά, το 2018, το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου.

ρεμος

Η αγάπη του Αντώνη Ρέμου στην Υβόννη Μπόσνιακ συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ», είχε εξομολογηθεί σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Υβόννη Μπόσνιακ.

«Όταν γνώρισα την Υβόννη ήταν όταν ξεκινούσε για μένα ο Γολγοθάς με την ομάδα του Ηρακλή. Μόλις είχα φύγει από την ομάδα κι έμπαινα μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Έχω πληρώσει πολύ ακριβά την επωνυμία. Εκείνο το βράδυ πήγα να πιω ένα ποτό με έναν φίλο μου και, παρόλο που ήμουν χάλια, τελικά βγήκε σε καλό. Είμαστε αχώριστοι, περνάμε τις φάσεις μας, το πιο σημαντικό όμως είναι η αγάπη να συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό» είχε πει αντίστοιχα ο τραγουδιστής για τη σύζυγό του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top