Γρηγόρης Γκουντάρας: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Άγγελο Λάτσιο που ορκίστηκε

Ιδιαίτερα σημαντική μέρα ήταν η περασμένη Τετάρτη για τον Άγγελο Λάτσιο, αφού ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό στον Πόρο.

Στο πλευρό του βρέθηκαν όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα: οι γονείς του, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος, ο πατριός του Ματέο Παντζόπουλος, οι παππούδες του αλλά κι ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή στιγμή, ο Γρηγόρης Γκουντάρας στενός συνεργάτης επί χρόνια της Μενεγάκη και γνώριμος της οικογένειας, δημοσίευσε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναδημοσίευσε στα Instagram stories του την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη, προσθέτοντας τα δικά του συγκινητικά λόγια: «Με συγκίνησες, Αγγελάκο. Καλός πολίτης, παλικάρι μου».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα /Φωτογραφία Instagram