Γρηγόρης Γκουντάρας: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Άγγελο Λάτσιο που ορκίστηκε

«Με συγκίνησες, Αγγελάκο. Καλός πολίτης, παλικάρι μου»

Ιδιαίτερα σημαντική μέρα ήταν η περασμένη Τετάρτη για τον Άγγελο Λάτσιο, αφού ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό στον Πόρο. 

Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο: Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό

Στο πλευρό του βρέθηκαν όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα: οι γονείς του, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος, ο πατριός του Ματέο Παντζόπουλος, οι παππούδες του αλλά κι ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος. 

Γρηγόρης Γκουντάρας: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Άγγελο Λάτσιο που ορκίστηκε

Με αφορμή τη σημαντική αυτή στιγμή, ο Γρηγόρης Γκουντάρας στενός συνεργάτης επί χρόνια της Μενεγάκη και γνώριμος της οικογένειας, δημοσίευσε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία του από τη θητεία του στο Ναυτικό

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναδημοσίευσε στα Instagram stories του την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη, προσθέτοντας τα δικά του συγκινητικά λόγια: «Με συγκίνησες, Αγγελάκο. Καλός πολίτης, παλικάρι μου».

Γρηγόρης Γκουντάρας: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Άγγελο Λάτσιο που ορκίστηκε

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα /Φωτογραφία Instagram
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
