Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Ουρές χιλιομέτρων

Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ

Ελλαδα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Κηφισό στο ύψος της οδού Καλυφτάκη όταν φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ και ανετράπη - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ και ανετράπη. 

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το ΙΧ τους σε ποτάμι

Το τροχαίο σημειώθηκε στην άνοδο της εθνικής, στο ύψος της οδού Καλυφτάκη, λίγο πριν την έξοδο για Βαρυμπόμπη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από τη ΛΕΑ και μία ακόμα λωρίδα. 

τροχαίο στον Κηφισό 1

Από την ανατροπή του φορτηγού έπεσαν στο οδόστρωμα τα μπάζα που μετέφερε, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 

Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη

Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν.

τροχαίο στον Κηφισό 2

Οι καθυστερήσεις στο σημείο είναι αρκετά μεγάλες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Νέας Κηφισιάς μέχρι την Αττική Οδό.

καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω τροχαίου

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος

Γερανός έφτασε επίσης στον Κηφισό ώστε να απομακρύνει το φορτηγό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.
 

