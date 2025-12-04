Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Ουρές χιλιομέτρων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Κηφισό στο ύψος της οδού Καλυφτάκη όταν φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ και ανετράπη - Βίντεο ΕΡΤ

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ και ανετράπη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην άνοδο της εθνικής, στο ύψος της οδού Καλυφτάκη, λίγο πριν την έξοδο για Βαρυμπόμπη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από τη ΛΕΑ και μία ακόμα λωρίδα.

Από την ανατροπή του φορτηγού έπεσαν στο οδόστρωμα τα μπάζα που μετέφερε, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο είναι αρκετά μεγάλες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Νέας Κηφισιάς μέχρι την Αττική Οδό.

Γερανός έφτασε επίσης στον Κηφισό ώστε να απομακρύνει το φορτηγό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

