Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, ζήτησε και πήρε ο 29χρονος, ο οποίος σκότωσε έναν 24χρονο με το αυτοκίνητό του στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή κρίθηκε αναγκαία, ώστε η υπεράσπιση να μελετήσει πρόσθετα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία.

Ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα - Intimenews

Ο συνήγορος του 29χρονου μετέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο νεαρός, που έκανε τρελή πορεία σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας και σκόρπισε τον θάνατο, βρίσκεται σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου Σωτήρη και τους τραυματίες.

Η στιγμή που ο 29χρονος φτάνει στα δικαστήρια για να απολογηθεί - Intimenews

Ο 29χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Όπως αποκαλύφθηκε από τις αιματολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα το αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα από τις αιματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν αποδείχθηκε ότι ο 29χρονος την ώρα του θανατηφόρου τροχαίου ήταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς εντοπίστηκε στο αίμα του συγκέντρωση αλκοόλ 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το όριο του ΚΟΚ, που είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο.

O 29χρονος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου - Intimenews

Από τις τοξικολογικές βρέθηκε επίσης είχε κάνει και χρήση κοκαΐνης.

Ο κατηγορούρενος ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών αλλά και για πρόκληση τροχαίου, στο οποίο είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το 2015 στην ηλικία των 19 ετών συνελήφθη πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Το σημείο του τροχαίου στη Λούτσα

Ωστόσο, δε σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί, αφού το 2017 και πάλι στη Λούτσα είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Το 2020 είχε συλληφθεί για πρόκληση τροχαίου. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών.

Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη λεωφόρο Αρτέμιδος. O 29χρονος, οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όπου το όριο είναι τα 30 χλμ. Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο ΙΧ.

Ο 29χρονος έπεσε πάνω στον 24χρονο και την κοπέλα του με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Εκείνη την ώρα έξω από το αυτοκίνητο βρισκόταν ένας 24χρονος, με την κοπέλα του, τη μητέρα και την αδελφή του. Ο 24χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η κοπέλα του τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο ΚΑΤ. Η μητέρα και η αδελφή του τραυματίστηκαν πιο ελαφρά και πήραν εξιτήριο.

Ο 24χρονος έμενε μόνιμα στο Βέλγιο κι εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας. Είχε έρθει για δύο μέρες στην Αθήνα για να είναι στο πλευρό της κοπέλας του που θα ορκιζόταν στο πανεπιστήμιο για να πάρει το πτυχίο της.

Δυστυχώς το νήμα της ζωής του κόπηκε απρόσμενα και με τραγικό τρόπο. Ο δε 29χρονος μετά το τροχαίο έδειχνε να μην έχει καταλάβει τι είχε κάνει και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν οι ζημιές που είχε πάθει το αυτοκίνητό του.