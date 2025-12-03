Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη

Ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 14:53 «Στεγνώνουν» Μόρνος - Υλίκη παρά τις βροχές: Σοκαριστικές εικόνες από drone
03.12.25 , 14:51 GNTM: «Οριακά ήταν σαν να πνιγότανε!» - Δείτε το trailer
03.12.25 , 14:45 Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
03.12.25 , 14:38 Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
03.12.25 , 14:15 Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»
03.12.25 , 13:54 Καινούργιου: «Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου να πάμε μαζί»
03.12.25 , 13:42 Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη
03.12.25 , 13:25 Σοκοφρέτα Double Choco: Διπλή σοκολάτα ΙΟΝ, διπλή σοκολατένια απόλαυση!
03.12.25 , 13:19 Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
03.12.25 , 13:08 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!
03.12.25 , 13:03 Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά»
03.12.25 , 12:53 Σακχαρώδης διαβήτης: Αυτά τα ποτά μπορείτε να καταναλώσετε άφοβα!
03.12.25 , 12:42 Χαλάει ο καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές σε 9 περιοχές
03.12.25 , 12:29 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το απόλυτο γλυκό που θα θες να τρως συνέχεια
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, ζήτησε και πήρε ο 29χρονος, ο οποίος σκότωσε έναν 24χρονο με το αυτοκίνητό του στη Λούτσα

Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη ο 29χρονος που σκότωσε τον Σωτήρη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή κρίθηκε αναγκαία, ώστε η υπεράσπιση να μελετήσει πρόσθετα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία. 

Ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα

Ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα - Intimenews

Ο συνήγορος του 29χρονου μετέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο νεαρός, που έκανε τρελή πορεία σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας και σκόρπισε τον θάνατο, βρίσκεται σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου Σωτήρη και τους τραυματίες. 

Λούτσα: Αναμένονται οι τοξικολογικές για χρήση ναρκωτικών από τον 29χρονο

Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη

Η στιγμή που ο 29χρονος φτάνει στα δικαστήρια για να απολογηθεί - Intimenews

Ο 29χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Όπως αποκαλύφθηκε από τις αιματολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα το αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. 

Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο

Συγκεκριμένα από τις αιματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν αποδείχθηκε ότι ο 29χρονος την ώρα του θανατηφόρου τροχαίου ήταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς εντοπίστηκε στο αίμα του συγκέντρωση αλκοόλ 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το όριο του ΚΟΚ, που είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο. 

O 29χρονος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου - Intimenews

O 29χρονος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου - Intimenews

Από τις τοξικολογικές βρέθηκε επίσης είχε κάνει και χρήση κοκαΐνης. 

Ο κατηγορούρενος ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών αλλά και για πρόκληση τροχαίου, στο οποίο είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός. 

Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος οδηγός - Τι έδειξαν οι αιματολογικές

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το 2015 στην ηλικία των 19 ετών συνελήφθη πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Το σημείο του τροχαίου στη Λούτσα

Το σημείο του τροχαίου στη Λούτσα

Ωστόσο, δε σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί, αφού το 2017 και πάλι στη Λούτσα είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Το 2020 είχε συλληφθεί για πρόκληση τροχαίου. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών.

Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη λεωφόρο Αρτέμιδος. O 29χρονος, οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όπου το όριο είναι τα 30 χλμ. Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο ΙΧ. 

Ο 29χρονος έπεσε πάνω στον 24χρονο και την κοπέλα του με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ο 29χρονος έπεσε πάνω στον 24χρονο και την κοπέλα του με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Εκείνη την ώρα έξω από το αυτοκίνητο βρισκόταν ένας 24χρονος, με την κοπέλα του, τη μητέρα και την αδελφή του. Ο 24χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η κοπέλα του τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο ΚΑΤ. Η μητέρα και η αδελφή του τραυματίστηκαν πιο ελαφρά και πήραν εξιτήριο. 

Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος

Ο 24χρονος έμενε μόνιμα στο Βέλγιο κι εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας. Είχε έρθει για δύο μέρες στην Αθήνα για να είναι στο πλευρό της κοπέλας του που θα ορκιζόταν στο πανεπιστήμιο για να πάρει το πτυχίο της. 

Δυστυχώς το νήμα της ζωής του κόπηκε απρόσμενα και με τραγικό τρόπο. Ο δε 29χρονος μετά το τροχαίο έδειχνε να μην έχει καταλάβει τι είχε κάνει και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν οι ζημιές που είχε πάθει το αυτοκίνητό του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΤΣΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top