Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά»

Η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη στη δήλωση του δικηγόρου των κατηγορούμενων ότι νιώθουν και οι ίδιοι θύματα/ βίντεο Το Πρωινό

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, για την υπόθεση revenge porn, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, γνωστοποίησε πως δέχεται απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του ιδίου και της εντολέως του.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Το Πρωινό», όπως και την αντίδραση της Ιωάννας Τούνη στη δήλωση του δικηγόρου των κατηγορούμενων ότι και οι ίδιοι νιώθουν θύματα.

Τα δύο απειλητικά μηνύματα που έλαβε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Τα απειλητικά μηνύματα που έλαβε στο τηλέφωνο του γραφείο του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν σταλμένα από γερμανικό αριθμό και ανορθόγραφα στο μεγαλύτερο μέρος του. Ο ίδιος απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να εντοπιστεί ποιος κρύβεται πίσω από αυτά.

«Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι, γι’ αυτό προσέξτε καλά τι λέτε. Αν τιμωρηθούν οι ένοχοι θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σκοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», έγραφε ένα από τα μηνύματα.

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας την Ιωάννα Τούνη, για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», έγραφε άλλο μήνυμα.

«Η σύνδεση του τηλεφώνου είναι γερμανική και το όνομα του ιδιοκτήτη είναι ελληνικό. Αν είναι πραγματικό το πρόσωπο θα συλληφθεί», αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή, τονίζοντας ότι ποτέ μέχρι τώρα στην 37ετή πορεία του ως δικηγόρος δεν έχει απειληθεί.

Η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη στη δήλωση του δικηγόρου των κατηγορούμενων

Η Ιωάννα Τούνη αντέδρασε στη δήλωση του δικηγόρου των κατηγορούμενων, Κωνσταντίνου Τσάκου, που είπε χθες στην εκπομπή το «Πρωινό» ότι οι εντολείς του και ειδικά ο ένας νιώθει θύμα και ότι διαπομπεύθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά, έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δε με φοβίζει

Τίποτα δε με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η Δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, που το περιθωριοποιεί, που το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα όπου ο θύτης συνεχίζει ανενόχλητος στη ζωή του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που διαπομπεύτηκα από τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο. Είναι προκλητικό και εξοργιστικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα. Επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του, την ώρα που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα.

Δέχτηκα ηθικό κανιβαλισμό. Δέχτηκα ανθρωποφαγία. Όλα επειδή μετέτρεψε το τρόπαιο, επειδή θέλησε να με εκδικηθεί, δημοσιοποιώντας το πιο προσωπικό και πιο ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια! Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα χρειαστεί να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει», ήταν η γραπτή δήλωση της Ιωάννας Τούνη.

Ο κ.Τσάκος μιλώντας χθες στην εκπομπή «Το Πρωινό» υποστήριξε ότι «ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο».

«Το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι. Γιατί εκτός του ότι δηλώνω από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος των κατηγορούμενων.

Η δήλωση του δικηγόρου των κατηγορούμενων, Κωνσταντίνου Τσάκου, στην εκπομπή Το Πρωινό στις 2/12/25

Όσον αφορά στο θέμα των απειλητικών μηνυμάτων, είπε: «Μου το γνωστοποίησε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από την προηγούμενη δικάσιμο που ήταν στις 28 Νοεμβρίου. Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι κατηγορούμενοι με αυτό και του είπα ότι πρέπει να προβεί, κατά την άποψή μου, στις νόμιμες ενέργειες και από ό,τι πληροφορήθηκα, το έχει κάνει ήδη. Δεν έχει λογική διαρκούσης της δίκης να έχουν οι κατηγορούμενοι κάποια σχέση με τέτοια μηνύματα».

Η δίκη για το revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται στις 23 Ιανουαρίου του 2026.