Μαρία Κατσανδρή: Το Σικάγο, οι γονείς & ο έρωτας που ακολούθησε στο Παρίσι

«Ο πατέρας μου επέστρεψε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος. Με έκανε στα 60 του»

Μαρία Κατσανδρή: Η απόφαση να ακολουθήσει τον μεγάλο της έρωτα στο Παρίσι/ βίντεο The 2night Show
Για τους γονείς της και την απόφαση να ακολουθήσει τον μεγάλο της έρωτα στο Παρίσι μίλησε η Μαρία Κατσανδρή.

Η δημοφιλής ηθοποιός που σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Κάρολος Κουν εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The 2night show»:

«Μετά τον Κουν και μετά από μια παράσταση που έπαιξα ως απόφοιτη, ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα. Τον ακολούθησα στο Παρίσι, γιατί εκείνος θα πήγαινε στο Παρίσι να σπουδάσει κινηματογράφο. Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια, γιατί έκανα σεμινάρια κινησιολογίας για ηθοποιούς. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε στην Ελλάδα».

Η Μαρία Κατσανδρή στη συνέντευξή της στην εκπομπή «The 2night show»

Ακόμη, μίλησε για τους γονείς της και τη γέννησή της στο Σικάγο. «Γεννήθηκα στο Σικάγο. Γύρισα πάρα πολύ μικρή. Θυμάμαι μόνο μουσική και μυρωδιές, γιατί ο μπαμπάς μου είχε snack bar. Δεν ξαναπήγα, θα πάω πριν πεθάνω. Δεν έχω συγγενείς εκεί. Οι γονείς μου επέστρεψαν στην Αθήνα όταν ήμουν 1,5 έτους. Μέναμε στον λόφο Σκουζέ, στον Κολωνό. Είμαι μοναχοπαίδι, δυστυχώς. Θα ήθελα έναν αδελφό ή μια αδελφή. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις την ευθύνη και το βάρος μόνος σου για τους γονείς», είπε.

Κατερίνα Σούσουλα- Μαρία Κατσανδρή- Αργύρης Αγγέλου στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie/ NDP  ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Η μαμά μου είχε βγάλει το λεγόμενο σχολαρχείο, το οποίο ήταν 9 χρόνια και ήταν σαν να είχες βγάλει τρία χρόνια πανεπιστήμιο τότε. Ο μπαμπάς μου πήγε 15 χρόνων στο Σικάγο, έκανε φοβερά πράγματα, τα κατάφερε με κόπο όμως. Άνθρωπος της δουλειάς και ήρθε πια στην Ελλάδα ως συνταξιούχος. Με έκανε στα 60 του», αποκάλυψε. 

 

Ακόμη, η Μαρία Κατσανδρή που υποδύεται τηλεοπτικά τη Βιργινία στη σειρά Άγιος Έρωτας αναφέρθηκε στον αείμνηστο Κάρολο Κουν, τον οποίο είχε δάσκαλο. «Ο Κάρολος Κουν είχε τόση γλύκα ως άνθρωπος, τόση αγάπη, που την έδειχνε σε όλους», κατέληξε.
 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
