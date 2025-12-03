Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του

«Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δε δικαιολογώ την πράξη του»

STAR.GR
Πολιτικη
Tι είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δε δικαιολογώ την πράξη του. Ποια είναι η πράξη του; Θα την εξετάσει το δικαστήριο». Αυτό απάντησε ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ερώτηση για την πρόσφατη σύλληψη του γιου του μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη - Δείτε βίντεο

Ο μικρότερος γιος του πρώην υπουργού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν «ξέρετε ποιος είμαι εγώ;». Ωστόσο ο κ. Λοβέρδος σημείωσε πως αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει στη δικογραφία και προέρχεται από τηλεοπτικά ρεπορτάζ.

 

 

Παράλληλα, επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο ίδιος ήταν εκτός χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ότι «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο». 

Τόνισε ότι αρκετές πληροφορίες που μεταδόθηκαν σε τηλεοπτικά δελτία και πρωινές εκπομπές δεν ανταποκρίνονται στα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας.

Γιατί συνελήφθη ο γιος του Ανδρέα Λοβέρδου

Ο γιος του πρώην υπουργού και βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου συνελήφθη στις 25 Νοεμβρίου  για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και άλλες τροχονομικές παραβάσεις, μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία. 

Όπως έγινε γνωστό, το αυτοκίνητο που οδηγούσε, μέσα στο οποίο βρισκόταν κι άλλο ένα άτομο, κινούταν επικίνδυνα στη Νέα Ερυθραία και ξεκίνησε η καταδίωξη. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, προκάλεσαν και αρκετές φθορές. 

Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν, όμως εκείνοι προσπαθούσαν να χαθούν στα στενά της περιοχής. 

Ο γιος του γνωστού πολιτικού φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με τον φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του Ανδρέα Λοβέρδου έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Οι δύο νεαροί 19 και 20 ετών οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
