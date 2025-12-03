Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια είναι μια μικρή diva σε δράση!

Η Μαίρη Συνατσάκη είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Έτσι και αυτή τη φορά, ένα νέο story της στο Instagram στάθηκε αρκετό για να στρέψει όλα τα βλέμματα… όχι στην ίδια, αλλά στη μικρή της κόρη, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή εμφάνισή της.

Ένα φόρεμα γεμάτο παγιέτες που… δεν περνά απαρατήρητο

Στο story διακρίνεται η μικρή Ολίβια να φοράει ένα εντυπωσιακό, λαμπερό φόρεμα καλυμμένο με μεγάλες, πολύχρωμες παγιέτες. Οι παγιέτες, σε αποχρώσεις μωβ, ροζ, πράσινου και χρυσού, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το σύνολο θυμίζει παιδικό glam look, σαν αυτά που βλέπουμε συχνά σε θεματικές εκδηλώσεις ή παιδικά πάρτι, αλλά με μια έξτρα δόση παιχνιδιάρικης φαντασίας. Η αισθητική του φορέματος παραπέμπει σε μικρή σταρ που ετοιμάζεται για τη δική της… mini εμφάνιση στη σκηνή.

Η αυθόρμητη γλύκα που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο γοητευτική

Παρότι το φόρεμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αυτό που έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο χαριτωμένο ήταν η εντελώς φυσική, παιδική συμπεριφορά της μικρής.

Με το φόρεμα να λάμπει γύρω της, εκείνη ασχολείται με κάτι δικό της, κρατώντας χαρτιά ή εξερευνώντας τον χώρο, σαν να μην αντιλαμβάνεται πόσο… εντυπωσιακά είναι όλα γύρω της.

Το χιούμορ της Μαίρης Συνατσάκη που λατρεύουν οι followers

Η Μαίρη συνόδευσε το story με το μήνυμα: «Για εσάς που είδατε το σημερινό ποστ, θα καταλάβετε έξτρα 🤭🤭🤭»

Η μικρή fashionista που γίνεται ήδη viral

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εμφάνιση της μικρής τραβάει την προσοχή.

Παρά το γεγονός ότι η Μαίρη προσέχει να προστατεύει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, τα στιγμιότυπα που μοιράζεται συνήθως δείχνουν μικρά κομμάτια της ζωής τους πάντα με σεβασμό και πάντα μέσα από τη δική της χιουμοριστική ματιά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μικρή έκλεψε τις εντυπώσεις με το χαριτωμένο και λαμπερό σύνολό της, ενώ πολλοί followers έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο stylish και γλυκιά είναι.

