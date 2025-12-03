Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια είναι μια μικρή diva σε δράση!

Το φόρεμα με παγέτες και τα...παιχνίδια!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
03.12.25 , 12:15 Αγρότες στις Σέρρες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και πάνε στο τελωνείο
03.12.25 , 12:10 Νέοι κανόνες στην Ε.Ε. για τα πακέτα διακοπών - Τι θα ισχύει για ακυρώσεις
03.12.25 , 12:06 GNTM - Οι φωνές της Ζενεβιέβ: «Γιώργο, μείνε στο βρακί!»
03.12.25 , 12:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων στο GNTM»
03.12.25 , 12:04 Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Το σχόλιο του για την Ελένη Μενεγάκη
03.12.25 , 11:40 Η Ελλάδα το καλύτερο μέρος στον κόσμο για τους ξένους συνταξιούχους
03.12.25 , 11:27 Cash or Trash: Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής ξεσηκώνουν «θύελλα» προσφορών!
03.12.25 , 11:07 Μαρία Κατσανδρή: Το Σικάγο, οι γονείς & ο έρωτας που ακολούθησε στο Παρίσι
03.12.25 , 11:06 Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία του από τη θητεία του στο Ναυτικό
03.12.25 , 10:50 Ελίνα Παπίλα: «Δεν υπάρχει κόντρα τηλεόρασης - YouTube»
03.12.25 , 10:48 ΑμεΑ:Αντιμετωπίζοντας διακρίσεις & περιθωριοποίηση- Η έρευνα για την Ελλάδα
03.12.25 , 10:42 Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»
03.12.25 , 10:41 Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την ΕΕ
03.12.25 , 10:35 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Κόνι Μεταξά: «Τη μεγαλύτερη προδοσία την έχω βιώσει από τον Μάριο»
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H fashion icon Ολίβια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαίρη Συνατσάκη είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Έτσι και αυτή τη φορά, ένα νέο story της στο Instagram στάθηκε αρκετό για να στρέψει όλα τα βλέμματα… όχι στην ίδια, αλλά στη μικρή της κόρη, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή εμφάνισή της.

Ένα φόρεμα γεμάτο παγιέτες που… δεν περνά απαρατήρητο

Στο story διακρίνεται η μικρή Ολίβια να φοράει ένα εντυπωσιακό, λαμπερό φόρεμα καλυμμένο με μεγάλες, πολύχρωμες παγιέτες. Οι παγιέτες, σε αποχρώσεις μωβ, ροζ, πράσινου και χρυσού, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το σύνολο θυμίζει παιδικό glam look, σαν αυτά που βλέπουμε συχνά σε θεματικές εκδηλώσεις ή παιδικά πάρτι, αλλά με μια έξτρα δόση παιχνιδιάρικης φαντασίας. Η αισθητική του φορέματος παραπέμπει σε μικρή σταρ που ετοιμάζεται για τη δική της… mini εμφάνιση στη σκηνή.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

Η αυθόρμητη γλύκα που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο γοητευτική

Παρότι το φόρεμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αυτό που έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο χαριτωμένο ήταν η εντελώς φυσική, παιδική συμπεριφορά της μικρής.

Η γλυκιά καληνύχτα της Μαίρης Συνατσάκη με την κόρη της Ολίβια

Με το φόρεμα να λάμπει γύρω της, εκείνη ασχολείται με κάτι δικό της, κρατώντας χαρτιά ή εξερευνώντας τον χώρο, σαν να μην αντιλαμβάνεται πόσο… εντυπωσιακά είναι όλα γύρω της.

Το χιούμορ της Μαίρης Συνατσάκη που λατρεύουν οι followers

Η Μαίρη συνόδευσε το story με το μήνυμα: «Για εσάς που είδατε το σημερινό ποστ, θα καταλάβετε έξτρα 🤭🤭🤭»

Η μικρή κόρη της Μαίρης Συνατσάκη «έκλεψε την παράσταση» με το εντυπωσιακό φορεματάκι της

Η μικρή fashionista που γίνεται ήδη viral

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εμφάνιση της μικρής τραβάει την προσοχή.

Παρά το γεγονός ότι η Μαίρη προσέχει να προστατεύει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, τα στιγμιότυπα που μοιράζεται συνήθως δείχνουν μικρά κομμάτια της ζωής τους  πάντα με σεβασμό και πάντα μέσα από τη δική της χιουμοριστική ματιά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μικρή έκλεψε τις εντυπώσεις με το χαριτωμένο και λαμπερό σύνολό της, ενώ πολλοί followers έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο stylish και γλυκιά είναι.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top