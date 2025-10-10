Η γλυκιά καληνύχτα της Μαίρης Συνατσάκη με την κόρη της Ολίβια

Μια γλυκιά στιγμή με την κόρη της

10.10.25 , 13:02
Celebrities & Gossip Νεα
Η συγκίνηση της Μαίρης Συνατσάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής ζουν όμορφες στιγμές ως γονείς, έχοντας στο πλευρό τους την κόρη τους, Ολίβια. Η καθημερινότητά τους γεμίζει με αγάπη και τρυφερότητα, που συχνά μοιράζονται με το κοινό τους στα social media.

 

Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

Πρόσφατα, η επιχειρηματίας - youtuber θέλησε να κλείσει τη μέρα της με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στέλνοντας μια γλυκιά καληνύχτα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Μαίρη Συνατσάκη: Με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους στο κέντρο της Αθήνας

Έτσι καληνύχτισε τους followers της η Μαίρη Συνατσάκη

Έτσι καληνύχτισε τους followers της η Μαίρη Συνατσάκη

Ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη μικρή Ολίβια να φορά τα πυτζαμάκια της και να κοιμάται γαλήνια. Με αυτό τον τρόπο, η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε μαζί μας την πιο γλυκιά πλευρά της οικογενειακής ζωής της, γεμάτη αγάπη και στοργή.

Μαίρη Συνατσάκη: «Η γέννα μας έφερε πιο κοντά με τον Ίαν»

Η Μαίρη σε πρόσφατη συνέντευξή της στη «Μαρία τη νύχτα» μίλησε για τη σχέση της με τον Ίαν, εξηγώντας πως γνωρίστηκαν σε μια περίοδο που είχε βρει ισορροπία μέσα της. 

«Όταν γνώρισα τον Ίαν, είχα ήδη λύσει πολλά προσωπικά ζητήματα και δεν έψαχνα κάποιον να καλύψει κενά μέσα μου. Ήθελα απλώς να περνάμε όμορφα μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo)

Παράλληλα, περιέγραψε τις αλλαγές που έφερε η εγκυμοσύνη στη δυναμική της σχέσης τους: «Καθώς εγκλωβίστηκα αρκετά στο σπίτι και έχασα πολλές από τις προσωπικές μου στιγμές ανεξαρτησίας, ένιωσα μια έντονη ανάγκη για τον Ίαν. Δεν ήταν απλά παρών, ήταν απαραίτητος για μένα. Ήταν μια περίοδος δύσκολη και λίγο παγιδευτική, όμως αυτή η φάση δεν κράτησε πολύ».
 

